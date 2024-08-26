Паровые вареники с вишней и клубникой – пошаговый рецепт

Паровые вареники с вишней и клубникой. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Паровые вареники с вишней и клубникой по рецепту Лизы Глинской — это настоящее наслаждение для любителей нежных и сочных десертов. Простой рецепт и идеальное сочетание ягод дарят непревзойденный вкус, который обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

Читайте также:

Вам понадобится:

250 г густого белого йогурта (жирностью 3%);

360 г муки (12 ст. л. с горкой);

15 г сахара (3 ч. л);

4 г соли (4/5 ч. л);

5 г пищевой соды (2/3 ч. л. без горки).

Для начинки:

вишня;

клубника;

сахар;

кукурузный крахмал.

Способ приготовления

Насыпаем в миску густой белый йогурт, добавляем пищевую соду и перемешиваем. Добавляем сахар, соль и муку. Смешиваем тесто, сначала ложкой перемешиваем, затем рукой. Вымешивать удобнее на столе, долго это делать не нужно, тесто должно отдохнуть, чтобы стать гладким и эластичным.

Ингредиенты для вареников. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Формируем вареники. Для удобства смазываем руки, стол и тесто растительным маслом.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разделяем тесто на кусочки по 30 г (размер грецкого ореха). Берем один кусочек, немного раскатываем тесто и на серединку теста кладем 1/4 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 чайной ложки сахара, вишню и клубнику. Хорошо скрепляем края, чтобы тесто потом не разошлось.

Приготовление вареников. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смазываем сито, низ вареников растительным маслом и выкладываем их. Наливаем в сотейник воду, доводим до кипения и ставим в сотейник сито.

Паровые вареники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем крышкой и готовим 7-8 минут. Перекладываем готовые вареники на тарелку, смазываем растопленным сливочным маслом и смакуем.

Советуем повторить эти вареники с сыром — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.