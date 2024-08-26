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Паровые вареники с вишней и клубникой — простой рецепт от Лизы Глинской

26 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Паровые вареники с вишней и клубникой – пошаговый рецепт
Паровые вареники с вишней и клубникой. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Паровые вареники с вишней и клубникой по рецепту Лизы Глинской — это настоящее наслаждение для любителей нежных и сочных десертов. Простой рецепт и идеальное сочетание ягод дарят непревзойденный вкус, который обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 250 г густого белого йогурта (жирностью 3%);
  • 360 г муки (12 ст. л. с горкой);
  • 15 г сахара (3 ч. л);
  • 4 г соли (4/5 ч. л);
  • 5 г пищевой соды (2/3 ч. л. без горки).

Для начинки:

  • вишня;
  • клубника;
  • сахар;
  • кукурузный крахмал.

Способ приготовления

Насыпаем в миску густой белый йогурт, добавляем пищевую соду и перемешиваем. Добавляем сахар, соль и муку. Смешиваем тесто, сначала ложкой перемешиваем, затем рукой. Вымешивать удобнее на столе, долго это делать не нужно, тесто должно отдохнуть, чтобы стать гладким и эластичным.

рецепт вареников
Ингредиенты для вареников. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Формируем вареники. Для удобства смазываем руки, стол и тесто растительным маслом.

рецепт для паровых вареников
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разделяем тесто на кусочки по 30 г (размер грецкого ореха). Берем один кусочек, немного раскатываем тесто и на серединку теста кладем 1/4 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 чайной ложки сахара, вишню и клубнику. Хорошо скрепляем края, чтобы тесто потом не разошлось.

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Приготовление вареников. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смазываем сито, низ вареников растительным маслом и выкладываем их. Наливаем в сотейник воду, доводим до кипения и ставим в сотейник сито.

паровые вареники рецепт
Паровые вареники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем крышкой и готовим 7-8 минут. Перекладываем готовые вареники на тарелку, смазываем растопленным сливочным маслом и смакуем.

Советуем повторить эти вареники с сыром — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

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