Паровые вареники с вишней и клубникой – пошаговый рецепт

Паровые вареники с вишней и клубникой — простой рецепт от Лизы Глинской
Паровые вареники с вишней и клубникой по рецепту Лизы Глинской — это настоящее наслаждение для любителей нежных и сочных десертов. Простой рецепт и идеальное сочетание ягод дарят непревзойденный вкус, который обязательно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 250 г густого белого йогурта (жирностью 3%);
- 360 г муки (12 ст. л. с горкой);
- 15 г сахара (3 ч. л);
- 4 г соли (4/5 ч. л);
- 5 г пищевой соды (2/3 ч. л. без горки).
Для начинки:
- вишня;
- клубника;
- сахар;
- кукурузный крахмал.
Способ приготовления
Насыпаем в миску густой белый йогурт, добавляем пищевую соду и перемешиваем. Добавляем сахар, соль и муку. Смешиваем тесто, сначала ложкой перемешиваем, затем рукой. Вымешивать удобнее на столе, долго это делать не нужно, тесто должно отдохнуть, чтобы стать гладким и эластичным.
Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Формируем вареники. Для удобства смазываем руки, стол и тесто растительным маслом.
Разделяем тесто на кусочки по 30 г (размер грецкого ореха). Берем один кусочек, немного раскатываем тесто и на серединку теста кладем 1/4 чайной ложки кукурузного крахмала и 1/2 чайной ложки сахара, вишню и клубнику. Хорошо скрепляем края, чтобы тесто потом не разошлось.
Смазываем сито, низ вареников растительным маслом и выкладываем их. Наливаем в сотейник воду, доводим до кипения и ставим в сотейник сито.
Накрываем крышкой и готовим 7-8 минут. Перекладываем готовые вареники на тарелку, смазываем растопленным сливочным маслом и смакуем.
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