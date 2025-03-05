Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Паштет з квасолі — ситна страва під час Великого посту arrow

Паштет з квасолі — ситна страва під час Великого посту

5 березня 2025 04:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Паштет з квасолі — ідеальна пісна закуска, ситно та смачно
Паштет з квасолі. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пісний квасолевий паштет — справжня знахідка для тих, хто дотримується посту або просто шукає корисні альтернативи традиційним намазкам. Кремова текстура, насичений смак і простота приготування зроблять цю страву улюбленою у вашому меню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Лесею Піжик — Cooking with Lesia Pizhyk

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • біла квасоля — 300 г;
  • цибуля — 150 г;
  • морква — 150 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л. (30 г);
  • часник — 3 зубчики (15 г);
  • вода — для варіння квасолі;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.;
  • пажитник — 0,5 ч. л.;
  • кумин — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Квасолю залити водою та залишити на 8–10 годин. Злити воду, промити та відварити до м’якості в чистій воді.

як приготувати пісний паштет з квасолі
Інгредієнти для паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та тушкувати 5–7 хвилин.

як приготувати смачний пісний паштет з квасолі
Морква та цибуля. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Часник подрібнити, додати до овочів разом із спеціями, перемішати та прогріти ще хвилину.

як просто приготувати пісний паштет з квасолі
Приготування паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

З'єднати овочеву суміш із відвареною квасолею, подрібнити блендером до однорідної консистенції.

як приготувати паштет з квасолі
Готовий паштет. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

За потреби додати трохи води, щоб паштет вийшов ніжнішим. Охолодити перед подачею.

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.

Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.

Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.

Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.

Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.

Великий піст рецепти спеції квасоля паштет пісні страви
Реклама
Реклама
Реклама