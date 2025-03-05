Паштет з квасолі — ідеальна пісна закуска, ситно та смачно

Паштет з квасолі. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Пісний квасолевий паштет — справжня знахідка для тих, хто дотримується посту або просто шукає корисні альтернативи традиційним намазкам. Кремова текстура, насичений смак і простота приготування зроблять цю страву улюбленою у вашому меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Лесею Піжик — Cooking with Lesia Pizhyk.

Читайте також:

Вам знадобиться:

біла квасоля — 300 г;

цибуля — 150 г;

морква — 150 г;

рослинна олія — 3 ст. л. (30 г);

часник — 3 зубчики (15 г);

вода — для варіння квасолі;

сіль — 1,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

коріандр — 0,5 ч. л.;

пажитник — 0,5 ч. л.;

кумин — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Квасолю залити водою та залишити на 8–10 годин. Злити воду, промити та відварити до м’якості в чистій воді.

Інгредієнти для паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та тушкувати 5–7 хвилин.

Морква та цибуля. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Часник подрібнити, додати до овочів разом із спеціями, перемішати та прогріти ще хвилину.

Приготування паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

З'єднати овочеву суміш із відвареною квасолею, подрібнити блендером до однорідної консистенції.

Готовий паштет. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

За потреби додати трохи води, щоб паштет вийшов ніжнішим. Охолодити перед подачею.

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.

Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.

Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.

Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.

Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.