Паштет з квасолі — ідеальна пісна закуска, ситно та смачно

Паштет з квасолі — ситна страва під час Великого посту
Пісний квасолевий паштет — справжня знахідка для тих, хто дотримується посту або просто шукає корисні альтернативи традиційним намазкам. Кремова текстура, насичений смак і простота приготування зроблять цю страву улюбленою у вашому меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо з Лесею Піжик — Cooking with Lesia Pizhyk.
Вам знадобиться:
- біла квасоля — 300 г;
- цибуля — 150 г;
- морква — 150 г;
- рослинна олія — 3 ст. л. (30 г);
- часник — 3 зубчики (15 г);
- вода — для варіння квасолі;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- пажитник — 0,5 ч. л.;
- кумин — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Квасолю залити водою та залишити на 8–10 годин. Злити воду, промити та відварити до м’якості в чистій воді.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та тушкувати 5–7 хвилин.
Часник подрібнити, додати до овочів разом із спеціями, перемішати та прогріти ще хвилину.
З'єднати овочеву суміш із відвареною квасолею, подрібнити блендером до однорідної консистенції.
За потреби додати трохи води, щоб паштет вийшов ніжнішим. Охолодити перед подачею.
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