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Паштет из фасоли — сытное блюдо во время Великого поста

5 марта 2025 04:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Паштет из фасоли — идеальная постная закуска, сытно и вкусно
Паштет из фасоли. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Постный фасолевый паштет — настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто ищет полезные альтернативы традиционным намазкам. Кремовая текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделают это блюдо любимым в вашем меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим с Лесей Пижик — Cooking with Lesia Pizhyk.

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Вам понадобится:

  • белая фасоль — 300 г;
  • лук — 150 г;
  • морковь — 150 г;
  • растительное масло — 3 ст. л. (30 г);
  • чеснок — 3 зубчика (15 г);
  • вода — для варки фасоли;
  • соль — 1,5 ч. л;
  • паприка — 1 ч. л;
  • куркума — 1 ч. л;
  • кориандр — 0,5 ч. л;
  • пажитник — 0,5 ч. л.;
  • кумин — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Фасоль залить водой и оставить на 8-10 часов. Слить воду, промыть и отварить до мягкости в чистой воде.

як приготувати пісний паштет з квасолі
Ингредиенты для паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 5-7 минут.

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Морковь и лук. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Чеснок измельчить, добавить к овощам вместе со специями, перемешать и прогреть еще минуту.

як просто приготувати пісний паштет з квасолі
Приготовление паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Соединить овощную смесь с отваренной фасолью, измельчить блендером до однородной консистенции.

як приготувати паштет з квасолі
Готовый паштет. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

При необходимости добавить немного воды, чтобы паштет получился более нежным. Охладить перед подачей.

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