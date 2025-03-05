Паштет из фасоли — идеальная постная закуска, сытно и вкусно

Паштет из фасоли. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Постный фасолевый паштет — настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто ищет полезные альтернативы традиционным намазкам. Кремовая текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделают это блюдо любимым в вашем меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим с Лесей Пижик — Cooking with Lesia Pizhyk.

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Вам понадобится:

белая фасоль — 300 г;

лук — 150 г;

морковь — 150 г;

растительное масло — 3 ст. л. (30 г);

чеснок — 3 зубчика (15 г);

вода — для варки фасоли;

соль — 1,5 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

куркума — 1 ч. л;

кориандр — 0,5 ч. л;

пажитник — 0,5 ч. л.;

кумин — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Фасоль залить водой и оставить на 8-10 часов. Слить воду, промыть и отварить до мягкости в чистой воде.

Ингредиенты для паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 5-7 минут.

Морковь и лук. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Чеснок измельчить, добавить к овощам вместе со специями, перемешать и прогреть еще минуту.

Приготовление паштета. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

Соединить овощную смесь с отваренной фасолью, измельчить блендером до однородной консистенции.

Готовый паштет. Фото: скриншот YouTube @-LesiaPizhyk

При необходимости добавить немного воды, чтобы паштет получился более нежным. Охладить перед подачей.

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