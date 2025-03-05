Паштет из фасоли — идеальная постная закуска, сытно и вкусно

Паштет из фасоли — сытное блюдо во время Великого поста
Постный фасолевый паштет — настоящая находка для тех, кто соблюдает пост или просто ищет полезные альтернативы традиционным намазкам. Кремовая текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделают это блюдо любимым в вашем меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим с Лесей Пижик — Cooking with Lesia Pizhyk.
Вам понадобится:
- белая фасоль — 300 г;
- лук — 150 г;
- морковь — 150 г;
- растительное масло — 3 ст. л. (30 г);
- чеснок — 3 зубчика (15 г);
- вода — для варки фасоли;
- соль — 1,5 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- куркума — 1 ч. л;
- кориандр — 0,5 ч. л;
- пажитник — 0,5 ч. л.;
- кумин — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Фасоль залить водой и оставить на 8-10 часов. Слить воду, промыть и отварить до мягкости в чистой воде.
Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 5-7 минут.
Чеснок измельчить, добавить к овощам вместе со специями, перемешать и прогреть еще минуту.
Соединить овощную смесь с отваренной фасолью, измельчить блендером до однородной консистенции.
При необходимости добавить немного воды, чтобы паштет получился более нежным. Охладить перед подачей.
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