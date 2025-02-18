Паста, яку готував весь Тік-Ток — ідеальний рецепт макаронів

Паста нашвидкуруч, яку готував весь ТікТок — рецепт
Цей рецепт пасти з фетою та томатами став справжнім хітом у TikTok, і не дарма! Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і розкішний смак — саме те, що потрібно для швидкого та смачного обіду.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- макарони — 200 г;
- помідори чері — 10 шт.;
- фета — 1 упаковка;
- сухий базилік — 1 ч.л.;
- сухий часник — 1 ч.л.;
- олія — за смаком.
Спосіб приготування
Викласти сир фета у форму для запікання, додати цілі помідори чері. Посипати сухим базиліком і гранульованим часником. Полити олією, використовуючи звичайну соняшникову або оливкову.
Розігріти духовку до 190°C і запікати приблизно 15 хвилин, орієнтуючись на особливості духовки.
Паралельно відварити макарони у підсоленій воді відповідно до часу, вказаного на упаковці.
Готовий соус дістати з духовки та розім’яти виделкою до кремової консистенції. Додати відварені макарони, перемішати й одразу подавати гарячими. Ніжна паста з вершковим сиром і ароматними томатами готова.
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