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Паста нашвидкуруч, яку готував весь ТікТок — рецепт

18 лютого 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Паста, яку готував весь Тік-Ток — ідеальний рецепт макаронів
Паста з соусом. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт пасти з фетою та томатами став справжнім хітом у TikTok, і не дарма! Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і розкішний смак — саме те, що потрібно для швидкого та смачного обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • макарони — 200 г;
  • помідори чері — 10 шт.;
  • фета — 1 упаковка;
  • сухий базилік — 1 ч.л.;
  • сухий часник — 1 ч.л.;
  • олія — за смаком.

Спосіб приготування

Викласти сир фета у форму для запікання, додати цілі помідори чері. Посипати сухим базиліком і гранульованим часником. Полити олією, використовуючи звичайну соняшникову або оливкову.

паста на швидку руку, яку готував весь ТікТок
Помідори та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти духовку до 190°C і запікати приблизно 15 хвилин, орієнтуючись на особливості духовки.

макарони на швидку руку, яку готував весь ТікТок
Приготування соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Паралельно відварити макарони у підсоленій воді відповідно до часу, вказаного на упаковці.

паста на швидку руку, рецепт з ТікТок
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий соус дістати з духовки та розім’яти виделкою до кремової консистенції. Додати відварені макарони, перемішати й одразу подавати гарячими. Ніжна паста з вершковим сиром і ароматними томатами готова. 

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