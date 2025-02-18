Паста, которую готовил весь Тик-Ток — идеальный рецепт макарон

Паста на скорую руку, которую готовил весь ТикТок — рецепт
Этот рецепт пасты с фетой и томатами стал настоящим хитом в TikTok, и не зря! Простой набор ингредиентов, минимум усилий и роскошный вкус — именно то, что нужно для быстрого и вкусного обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- макароны — 200 г;
- помидоры черри — 10 шт.;
- фета — 1 упаковка;
- сухой базилик — 1 ч.л.;
- сухой чеснок — 1 ч.л.;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления
Выложить сыр фета в форму для запекания, добавить целые помидоры черри. Посыпать сухим базиликом и гранулированным чесноком. Полить маслом, используя обычное подсолнечное или оливковое.
Разогреть духовку до 190°C и запекать примерно 15 минут, ориентируясь на особенности духовки.
Параллельно отварить макароны в подсоленной воде в соответствии со временем, указанным на упаковке.
Готовый соус достать из духовки и размять вилкой до кремовой консистенции. Добавить отваренные макароны, перемешать и сразу подавать горячими. Нежная паста со сливочным сыром и ароматными томатами готова.
Ранее мы писали о нежных как пух пирожках с капустой — простой рецепт.
Также мы рассказывали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Еще советуем обратить внимание на бюджетный рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут и на рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком.
Читайте Новини.LIVE!