Паста, которую готовил весь Тик-Ток — идеальный рецепт макарон

Паста с соусом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пасты с фетой и томатами стал настоящим хитом в TikTok, и не зря! Простой набор ингредиентов, минимум усилий и роскошный вкус — именно то, что нужно для быстрого и вкусного обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

макароны — 200 г;

помидоры черри — 10 шт.;

фета — 1 упаковка;

сухой базилик — 1 ч.л.;

сухой чеснок — 1 ч.л.;

растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Выложить сыр фета в форму для запекания, добавить целые помидоры черри. Посыпать сухим базиликом и гранулированным чесноком. Полить маслом, используя обычное подсолнечное или оливковое.

Помидоры и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть духовку до 190°C и запекать примерно 15 минут, ориентируясь на особенности духовки.

Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Параллельно отварить макароны в подсоленной воде в соответствии со временем, указанным на упаковке.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый соус достать из духовки и размять вилкой до кремовой консистенции. Добавить отваренные макароны, перемешать и сразу подавать горячими. Нежная паста со сливочным сыром и ароматными томатами готова.

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