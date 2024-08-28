Паста з баклажанами — покроковий рецепт, який варто спробувати

Паста з баклажанами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Паста з баклажанами — це справжня італійська класика, яку варто приготувати, поки баклажани ще доступні на полицях магазинів. Цей рецепт поєднує в собі насичений смак баклажанів та ніжність пасти, створюючи ідеальну страву для обіду або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 баклажани середнього розміру;

макарони (будь-які);

сіль та спеції за смаком;

1 помідор;

1 зубчик часнику.

Спосіб приготування

Баклажани начистити та нарізати дрібним кубиком.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

З помідор зняти шкірку та подрібнити в блендері.

Подрібнені томати. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На пательні обсмажити баклажани. Потім додати помідори та подрібнений часник. Потім додати макарони та все перемішати.

Паста з баклажанами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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