Паста з баклажанами — покроковий рецепт, який варто спробувати

Паста з баклажанами — рецепт, який варто спробувати поки вони ще є на полицях магазинів
Паста з баклажанами — це справжня італійська класика, яку варто приготувати, поки баклажани ще доступні на полицях магазинів. Цей рецепт поєднує в собі насичений смак баклажанів та ніжність пасти, створюючи ідеальну страву для обіду або вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 баклажани середнього розміру;
- макарони (будь-які);
- сіль та спеції за смаком;
- 1 помідор;
- 1 зубчик часнику.
Спосіб приготування
Баклажани начистити та нарізати дрібним кубиком.
З помідор зняти шкірку та подрібнити в блендері.
На пательні обсмажити баклажани. Потім додати помідори та подрібнений часник. Потім додати макарони та все перемішати.
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