Паста с баклажанами – пошаговый рецепт, который стоит попробовать

Паста с баклажанами — рецепт, который стоит попробовать пока они еще есть на полках магазинов
Паста с баклажанами — это настоящая итальянская классика, которую следует приготовить, пока баклажаны еще доступны на полках магазинов. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус баклажанов и нежность пасты, создавая идеальное блюдо для обеда или ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 баклажана среднего размера;
- макароны (любые);
- соль и специи по вкусу;
- 1 помидор;
- 1 зубчик чеснока.
Способ приготовления
Баклажаны начистить и порезать маленьким кубиком.
С помидор снять кожуру и измельчить в блендере.
На сковороде обжарить баклажаны. Затем добавить помидоры и измельченный чеснок. Затем добавить макароны и все перемешать.
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