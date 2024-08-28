Паста с баклажанами – пошаговый рецепт, который стоит попробовать

Паста с баклажанами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Паста с баклажанами — это настоящая итальянская классика, которую следует приготовить, пока баклажаны еще доступны на полках магазинов. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус баклажанов и нежность пасты, создавая идеальное блюдо для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 баклажана среднего размера;

макароны (любые);

соль и специи по вкусу;

1 помидор;

1 зубчик чеснока.

Способ приготовления

Баклажаны начистить и порезать маленьким кубиком.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

С помидор снять кожуру и измельчить в блендере.

Измельченные томаты. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На сковороде обжарить баклажаны. Затем добавить помидоры и измельченный чеснок. Затем добавить макароны и все перемешать.

Паста с баклажанами. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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