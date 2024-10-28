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Паста з морським міксом — страва за 15 хвилин від Клопотенка

28 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна паста з морським міксом від Клопотенка — готова за 15 хвилин
Паста з морським міксом. Фото: скриншот YouTube @klopotenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо шукаєте швидкий і смачний рецепт на вечерю, то паста з морським міксом від Євгена Клопотенка стане ідеальним варіантом. Приготувати її можна всього за 15 хвилин, і вона порадує вас насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 250-300 г морепродуктів (упаковка);
  • 150 г спагеті;
  • 50 мл білого вина;
  • ½ цибулини;
  • ¼ перцю чилі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 г пармезану;
  • 1 банка томатів пелаті (200 г);
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ст.л. оливкової олії;
  • за смаком сіль і перець. 

Спосіб приготування 

Підготуйте всі інгредієнти для приготування пасти з морепродуктами. Якщо у вас заморожена пачка морепродуктів, попередньо необхідно розморозити їх у холодильнику або опустивши в миску з холодною водою. 

смачна паста з морським міксом
Гострий перець та часник. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Відваріть пасту (150 г) в підсоленій воді, використавши на 1 л води 10 г солі, протягом приблизно 7 хвилин. Вивчіть інструкцію на упаковці і варіть на 1 хвилину менше, бо потім ми ще будемо додавати пасту на пательню до соусу. Розчавіть ножем 2 зубчики часнику. Перець чилі (¼ шт.) наріжте тонкими слайсами, половинку цибулини — дрібними кубиками. 

смачна паста з морським міксом рецепт
Морський мікс. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Розігрійте пательню з 1 ст.л. оливкової олії і 50 г вершкового масла. Підсмажте на цій суміші спочатку перець чилі і часник, потім додайте цибулю і смажте до її м'якості. Додайте на пательню морепродукти і тушкуйте ще приблизно 3 хвилини.  Додайте томати пелаті (200 г). Замість них можна використовувати томатний сік. Влийте 50 мл білого вина і випарюйте 4 хвилини на середньому вогні. Дістаньте пасту за 1 хвилину до повного приготування і перекладіть на пательню до морепродуктів і соусу.  Прогрійте все разом на пательні кілька хвилин. 

смачна паста з морським міксом за 15 хвилин
Паста з морепродуктами. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Розкладіть пасту по тарілках і посипте чорним свіжомеленим перцем. Якщо є бажання, натріть зверху пармезан на дрібній тертці. Хоч італійці й не радять змішувати в одній страві пармезан і морепродукти або рибу, ви можете це зробити. 

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак вона як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували інші рецепти аджики. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

морепродукти рецепти томатна паста Євген Клопотенко спагетті

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