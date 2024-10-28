Смачна паста з морським міксом від Клопотенка — готова за 15 хвилин

Паста з морським міксом. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Якщо шукаєте швидкий і смачний рецепт на вечерю, то паста з морським міксом від Євгена Клопотенка стане ідеальним варіантом. Приготувати її можна всього за 15 хвилин, і вона порадує вас насиченим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

250-300 г морепродуктів (упаковка);

150 г спагеті;

50 мл білого вина;

½ цибулини;

¼ перцю чилі;

2 зубчики часнику;

50 г пармезану;

1 банка томатів пелаті (200 г);

50 г вершкового масла;

1 ст.л. оливкової олії;

за смаком сіль і перець.

Спосіб приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування пасти з морепродуктами. Якщо у вас заморожена пачка морепродуктів, попередньо необхідно розморозити їх у холодильнику або опустивши в миску з холодною водою.

Гострий перець та часник. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Відваріть пасту (150 г) в підсоленій воді, використавши на 1 л води 10 г солі, протягом приблизно 7 хвилин. Вивчіть інструкцію на упаковці і варіть на 1 хвилину менше, бо потім ми ще будемо додавати пасту на пательню до соусу. Розчавіть ножем 2 зубчики часнику. Перець чилі (¼ шт.) наріжте тонкими слайсами, половинку цибулини — дрібними кубиками.

Морський мікс. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Розігрійте пательню з 1 ст.л. оливкової олії і 50 г вершкового масла. Підсмажте на цій суміші спочатку перець чилі і часник, потім додайте цибулю і смажте до її м'якості. Додайте на пательню морепродукти і тушкуйте ще приблизно 3 хвилини. Додайте томати пелаті (200 г). Замість них можна використовувати томатний сік. Влийте 50 мл білого вина і випарюйте 4 хвилини на середньому вогні. Дістаньте пасту за 1 хвилину до повного приготування і перекладіть на пательню до морепродуктів і соусу. Прогрійте все разом на пательні кілька хвилин.

Паста з морепродуктами. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Розкладіть пасту по тарілках і посипте чорним свіжомеленим перцем. Якщо є бажання, натріть зверху пармезан на дрібній тертці. Хоч італійці й не радять змішувати в одній страві пармезан і морепродукти або рибу, ви можете це зробити.

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