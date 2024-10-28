Вкусная паста с морским миксом от Клопотенко — готова за 15 минут

Паста с морским миксом. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Если ищете быстрый и вкусный рецепт на ужин, то паста с морским миксом от Евгения Клопотенко станет идеальным вариантом. Приготовить ее можно всего за 15 минут, и она обрадует вас насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

250-300 г морепродуктов (упаковка);

150 г спагетти;

50 мл белого вина;

½ луковицы;

¼ перца чили;

2 зубчика чеснока;

50 г пармезана;

1 банка томатов пелати (200 г);

50 г сливочного масла;

1 ст.л. оливкового масла;

по вкусу соль и перец.

Способ приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пасты с морепродуктами. Если у вас замороженная пачка морепродуктов, предварительно нужно разморозить их в холодильнике либо опустив в миску с прохладной водой.

Перец и чеснок. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Отварите пасту (150 г) в подсоленной воде, используя на 1 л воды 10 г соли, в течение примерно 7 минут. Изучите инструкцию на упаковке и варите на 1 минуту меньше, потому что потом мы еще будем добавлять пасту на сковороду к соусу. Раздавите ножом 2 зубчика чеснока. Перец чили (¼ шт.) нарежьте тонкими слайсами, половинку луковицы мелкими кубиками.

Морской микс. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Разогрейте сковороду из 1 ст.л. оливкового масла и 50 г сливочного масла. Поджарьте на этой смеси сначала перец чили и чеснок, затем добавьте лук и жарьте до его мягкости. Добавьте в сковороду морепродукты и тушите еще примерно 3 минуты. Добавьте томаты пелати (200 г). Вместо них можно использовать томатный сок. Влейте 50 мл белого вина и выпаривайте 4 минуты на среднем огне. Достаньте пасту за 1 минуту до полного приготовления и переложите на сковороду в морепродукты и соус. Прогрейте все вместе на сковороде несколько минут.

Паста с морепродуктами. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Разложите пасту по тарелкам и посыпьте черным свежемолотым перцем. Если есть желание, натрите сверху пармезан на мелкой терке. Хотя итальянцы и не рекомендуют смешивать в одном блюде пармезан и морепродукты либо рыбу, вы сможете это сделать.

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