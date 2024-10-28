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Паста с морским миксом — блюдо за 15 минут от Клопотенко

28 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная паста с морским миксом от Клопотенко — готова за 15 минут
Паста с морским миксом. Фото: скриншот YouTube @klopotenko
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если ищете быстрый и вкусный рецепт на ужин, то паста с морским миксом от Евгения Клопотенко станет идеальным вариантом. Приготовить ее можно всего за 15 минут, и она обрадует вас насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 250-300 г морепродуктов (упаковка);
  • 150 г спагетти;
  • 50 мл белого вина;
  • ½ луковицы;
  • ¼ перца чили;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 г пармезана;
  • 1 банка томатов пелати (200 г);
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ст.л. оливкового масла;
  • по вкусу соль и перец.

Способ приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пасты с морепродуктами. Если у вас замороженная пачка морепродуктов, предварительно нужно разморозить их в холодильнике либо опустив в миску с прохладной водой.

вкусная паста с морским миксом
Перец и чеснок. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Отварите пасту (150 г) в подсоленной воде, используя на 1 л воды 10 г соли, в течение примерно 7 минут. Изучите инструкцию на упаковке и варите на 1 минуту меньше, потому что потом мы еще будем добавлять пасту на сковороду к соусу. Раздавите ножом 2 зубчика чеснока. Перец чили (¼ шт.) нарежьте тонкими слайсами, половинку луковицы мелкими кубиками.

вкусная паста с морским миксом рецепт
Морской микс. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Разогрейте сковороду из 1 ст.л. оливкового масла и 50 г сливочного масла. Поджарьте на этой смеси сначала перец чили и чеснок, затем добавьте лук и жарьте до его мягкости. Добавьте в сковороду морепродукты и тушите еще примерно 3 минуты. Добавьте томаты пелати (200 г). Вместо них можно использовать томатный сок. Влейте 50 мл белого вина и выпаривайте 4 минуты на среднем огне. Достаньте пасту за 1 минуту до полного приготовления и переложите на сковороду в морепродукты и соус. Прогрейте все вместе на сковороде несколько минут.

вкусная паста с морским миксом за 15 минут
Паста с морепродуктами. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Разложите пасту по тарелкам и посыпьте черным свежемолотым перцем. Если есть желание, натрите сверху пармезан на мелкой терке. Хотя итальянцы и не рекомендуют смешивать в одном блюде пармезан и морепродукты либо рыбу, вы сможете это сделать.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу она как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень простой, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или к супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

морепродукты рецепты томатная паста Евгений Клопотенко спагетти

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