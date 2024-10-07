Патисони з помідорами на зиму — покрокове приготування заготовки

Патисони з помідорами на зиму — смачніші за білий трюфель
Патисони з помідорами — це вишукана закуска, яку варто скуштувати хоча б раз. Цей рецепт настільки смачний, що конкурує навіть із білим трюфелем. Заготуйте на зиму і насолоджуйтесь насиченим смаком цілий рік!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Савченко Міла.
Вам знадобиться:
- патисони (тільки тверді частини);
- кріп (сухий);
- лист хрону;
- лавровий лист;
- перець горошком 6-8 шт.;
- запашний перець 6-8 шт;
- часник (натертий) 1 ч. л. на кожну банку;
- вода 4 літри;
- цукор 400 г;
- сіль 3 ст. л;
- оцет 9% 200 р.
Спосіб приготування
Використовуйте лише тверді частини патисонів. Покладіть їх у киплячу воду і варіть 1-2 хвилини. У стерилізовані банки додайте прянощі: сухий кріп, лист хрону, лавровий лист, 6-8 горошин чорного перцю, 6-8 горошин запашного перцю та 1 чайну ложку натертого часнику на кожну банку.
Перекладіть патисони в банки із прянощами і залийте окропом. Залишіть на 15 хвилин. Після того, як патисони стоять 15 хвилин, злийте воду.
Для маринаду закип'ятіть 4 літри води, додайте 400 г цукру, 3 столові ложки солі та 200 г оцту (9%). Ретельно перемішайте.
Не забудьте додати у кожну банку ще 1 чайну ложку натертого часнику. Залийте патисони гарячим маринадом. Закатайте банки кришками і укутайте в теплу ковдру до повного остигання.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!