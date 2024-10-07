Патисони з помідорами на зиму — покрокове приготування заготовки

Патисони на зиму. Фото: Freepik

Патисони з помідорами — це вишукана закуска, яку варто скуштувати хоча б раз. Цей рецепт настільки смачний, що конкурує навіть із білим трюфелем. Заготуйте на зиму і насолоджуйтесь насиченим смаком цілий рік!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Савченко Міла.

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Вам знадобиться:

патисони (тільки тверді частини);

кріп (сухий);

лист хрону;

лавровий лист;

перець горошком 6-8 шт.;

запашний перець 6-8 шт;

часник (натертий) 1 ч. л. на кожну банку;

вода 4 літри;

цукор 400 г;

сіль 3 ст. л;

оцет 9% 200 р.

Спосіб приготування

Використовуйте лише тверді частини патисонів. Покладіть їх у киплячу воду і варіть 1-2 хвилини. У стерилізовані банки додайте прянощі: сухий кріп, лист хрону, лавровий лист, 6-8 горошин чорного перцю, 6-8 горошин запашного перцю та 1 чайну ложку натертого часнику на кожну банку.

Нарізані патисони. Фото: Скріншот YouTube @savchenkomila

Перекладіть патисони в банки із прянощами і залийте окропом. Залишіть на 15 хвилин. Після того, як патисони стоять 15 хвилин, злийте воду.

Помідори у банку. Фото: Скріншот YouTube @savchenkomila

Для маринаду закип'ятіть 4 літри води, додайте 400 г цукру, 3 столові ложки солі та 200 г оцту (9%). Ретельно перемішайте.

Додавання часнику. Фото: Скріншот YouTube @savchenkomila

Не забудьте додати у кожну банку ще 1 чайну ложку натертого часнику. Залийте патисони гарячим маринадом. Закатайте банки кришками і укутайте в теплу ковдру до повного остигання.

Заготовки на зиму. Фото: Скріншот YouTube @savchenkomila

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