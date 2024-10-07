Патиссоны с помидорами на зиму — пошаговое приготовление заготовки

Патиссоны с помидорами на зиму — вкуснее белого трюфеля
Патиссоны с помидорами — это изысканная закуска, которую стоит попробовать хотя бы раз. Этот рецепт настолько вкусный, что конкурирует даже с белым трюфелем. Заготовьте на зиму и наслаждайтесь насыщенным вкусом круглый год!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Савченко Мила.
Вам понадобится:
- патиссоны (только твердые части);
- укроп (сухой);
- лист хрена;
- лавровый лист;
- перец горошком 6-8 шт;
- душистый перец 6-8 шт;
- чеснок (натертый) 1 ч. л. на каждую банку;
- вода 4 литра;
- сахар 400 г;
- соль 3 ст. л;
- уксус 9% 200 г.
Способ приготовления
Используйте только твердые части патиссонов. Положите их в кипящую воду и варите 1-2 минуты. В стерилизованные банки добавьте пряности: сухой укроп, лист хрена, лавровый лист, 6-8 горошин черного перца, 6-8 горошин душистого перца и 1 чайную ложку натертого чеснока на каждую банку.
Переложите патиссоны в банки с пряностями и залейте кипятком. Оставьте на 15 минут. После того, как патиссоны постоят 15 минут, слейте воду.
Для маринада вскипятите 4 литра воды, добавьте 400 г сахара, 3 столовые ложки соли и 200 г уксуса (9%). Тщательно перемешайте.
Не забудьте добавить в каждую банку ещё 1 чайную ложку натертого чеснока. Залейте патиссоны горячим маринадом. Закатайте банки крышками и укутайте в теплое одеяло до полного остывания.
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