Патиссоны с помидорами на зиму — пошаговое приготовление заготовки

Патиссоны на зиму. Фото: Freepik

Патиссоны с помидорами — это изысканная закуска, которую стоит попробовать хотя бы раз. Этот рецепт настолько вкусный, что конкурирует даже с белым трюфелем. Заготовьте на зиму и наслаждайтесь насыщенным вкусом круглый год!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Савченко Мила.

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Вам понадобится:

патиссоны (только твердые части);

укроп (сухой);

лист хрена;

лавровый лист;

перец горошком 6-8 шт;

душистый перец 6-8 шт;

чеснок (натертый) 1 ч. л. на каждую банку;

вода 4 литра;

сахар 400 г;

соль 3 ст. л;

уксус 9% 200 г.

Способ приготовления

Используйте только твердые части патиссонов. Положите их в кипящую воду и варите 1-2 минуты. В стерилизованные банки добавьте пряности: сухой укроп, лист хрена, лавровый лист, 6-8 горошин черного перца, 6-8 горошин душистого перца и 1 чайную ложку натертого чеснока на каждую банку.

Нарезанные патиссоны. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Переложите патиссоны в банки с пряностями и залейте кипятком. Оставьте на 15 минут. После того, как патиссоны постоят 15 минут, слейте воду.

Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Для маринада вскипятите 4 литра воды, добавьте 400 г сахара, 3 столовые ложки соли и 200 г уксуса (9%). Тщательно перемешайте.

Добавление чеснока. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Не забудьте добавить в каждую банку ещё 1 чайную ложку натертого чеснока. Залейте патиссоны горячим маринадом. Закатайте банки крышками и укутайте в теплое одеяло до полного остывания.

Заготовка на зиму. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

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