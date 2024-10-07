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Патиссоны с помидорами на зиму — вкуснее белого трюфеля

7 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Патиссоны с помидорами на зиму — пошаговое приготовление заготовки
Патиссоны на зиму. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Патиссоны с помидорами — это изысканная закуска, которую стоит попробовать хотя бы раз. Этот рецепт настолько вкусный, что конкурирует даже с белым трюфелем. Заготовьте на зиму и наслаждайтесь насыщенным вкусом круглый год!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Савченко Мила

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Вам понадобится: 

  • патиссоны (только твердые части);
  • укроп (сухой);
  • лист хрена;
  • лавровый лист;
  • перец горошком 6-8 шт;
  • душистый перец 6-8 шт;
  • чеснок (натертый) 1 ч. л. на каждую банку;
  • вода 4 литра;
  • сахар 400 г;
  • соль 3 ст. л;
  • уксус 9% 200 г. 

Способ приготовления 

Используйте только твердые части патиссонов. Положите их в кипящую воду и варите 1-2 минуты. В стерилизованные банки добавьте пряности: сухой укроп, лист хрена, лавровый лист, 6-8 горошин черного перца, 6-8 горошин душистого перца и 1 чайную ложку натертого чеснока на каждую банку.

патиссоны с помидорами на зиму
Нарезанные патиссоны. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Переложите патиссоны в банки с пряностями и залейте кипятком. Оставьте на 15 минут. После того, как патиссоны постоят 15 минут, слейте воду.

рецепт патиссонов с помидорами на зиму
Помидоры в банке. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Для маринада вскипятите 4 литра воды, добавьте 400 г сахара, 3 столовые ложки соли и 200 г уксуса (9%). Тщательно перемешайте.

простой рецепт патиссонов с помидорами на зиму
Добавление чеснока. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Не забудьте добавить в каждую банку ещё 1 чайную ложку натертого чеснока. Залейте патиссоны горячим маринадом. Закатайте банки крышками и укутайте в теплое одеяло до полного остывания.

рецепт патиссонов с помидорами
Заготовка на зиму. Фото: Скриншот YouTube @savchenkomila

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

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Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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