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Печінковий хлібець до святкового столу — рецепт смачної закуски

12 листопада 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Печінковий хлібець до святкового столу — простий і смачний рецепт закуски.
Печінковий хлібець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Печінковий хлібець — чудова закуска, яка стане окрасою святкового столу. Цей рецепт вражає простотою приготування та насиченим смаком, який точно сподобається гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • куряча печінка 650 г;
  • морква 1-2 шт.;
  • твердий сир 100 г;
  • варені яйця 3 шт.;
  • зелена цибуля;
  • кріп;
  • петрушка.

Для заливки:

  • яйця 3 шт.;
  • молоко 100 мл.;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • сушений часник. 

Спосіб приготування 

Печінку промити, очистити й відварити. Щоб вона була смачною, покласти у киплячу воду, варити 7 хвилин і вимкнути. Дати вистигнути у воді.

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Курячі яйця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати печінку кубиками, натерти твердий сир та моркву. Яйця нарізати кубиками, а зелень дрібно нарізати.

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Варена печінка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки збити яйця з молоком, додати сіль, перець і сушений часник. Залити заливку до решти інгредієнтів і ретельно перемішати.

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Приготування хлібця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелити пергаментом, викласти масу у форму і вирівняти. Випікати 1 годину при 180 °C. 

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