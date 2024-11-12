Печінковий хлібець до святкового столу — простий і смачний рецепт закуски.

Печінковий хлібець. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печінковий хлібець — чудова закуска, яка стане окрасою святкового столу. Цей рецепт вражає простотою приготування та насиченим смаком, який точно сподобається гостям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряча печінка 650 г;

морква 1-2 шт.;

твердий сир 100 г;

варені яйця 3 шт.;

зелена цибуля;

кріп;

петрушка.

Для заливки:

яйця 3 шт.;

молоко 100 мл.;

сіль;

чорний мелений перець;

сушений часник.

Спосіб приготування

Печінку промити, очистити й відварити. Щоб вона була смачною, покласти у киплячу воду, варити 7 хвилин і вимкнути. Дати вистигнути у воді.

Курячі яйця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати печінку кубиками, натерти твердий сир та моркву. Яйця нарізати кубиками, а зелень дрібно нарізати.

Варена печінка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки збити яйця з молоком, додати сіль, перець і сушений часник. Залити заливку до решти інгредієнтів і ретельно перемішати.

Приготування хлібця. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелити пергаментом, викласти масу у форму і вирівняти. Випікати 1 годину при 180 °C.

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