Печінковий хлібець до святкового столу — простий і смачний рецепт закуски.

Печінковий хлібець до святкового столу — рецепт смачної закуски
Печінковий хлібець — чудова закуска, яка стане окрасою святкового столу. Цей рецепт вражає простотою приготування та насиченим смаком, який точно сподобається гостям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряча печінка 650 г;
- морква 1-2 шт.;
- твердий сир 100 г;
- варені яйця 3 шт.;
- зелена цибуля;
- кріп;
- петрушка.
Для заливки:
- яйця 3 шт.;
- молоко 100 мл.;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- сушений часник.
Спосіб приготування
Печінку промити, очистити й відварити. Щоб вона була смачною, покласти у киплячу воду, варити 7 хвилин і вимкнути. Дати вистигнути у воді.
Нарізати печінку кубиками, натерти твердий сир та моркву. Яйця нарізати кубиками, а зелень дрібно нарізати.
Для заливки збити яйця з молоком, додати сіль, перець і сушений часник. Залити заливку до решти інгредієнтів і ретельно перемішати.
Форму застелити пергаментом, викласти масу у форму і вирівняти. Випікати 1 годину при 180 °C.
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