Печеночный хлебец к праздничному столу – простой и вкусный рецепт закуски.

Печеночный хлебец к праздничному столу — рецепт вкусной закуски
Печеночный хлебец — отличная закуска, которая станет украшением праздничного стола. Этот рецепт поражает простотой приготовления и насыщенным вкусом, точно понравится гостям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриная печень 650 г;
- морковь 1-2 шт.;
- твердый творог 100 г;
- вареные яйца 3 шт.;
- зеленый лук;
- укроп;
- петрушка.
Для заливки:
- яйца 3 шт.;
- молоко 100 мл;
- соль;
- черный молотый перец;
- сушеный чеснок.
Способ приготовления
Печень промыть, очистить и отварить. Чтобы она была вкусной, положить в кипящую воду, варить 7 минут и выключить. Дать остыть в воде.
Нарезать печень кубиками, натереть сыр и морковь. Яйца порезать кубиками, а зелень мелко порезать.
Для заливки взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и сушеный чеснок. Залить заливку в остальные ингредиенты и тщательно перемешать.
Форму застелить пергаментом, выложить массу в форму и выровнять. Выпекать 1 час при 180 °C.
Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью.
Также мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей в одну минуту — проверенный способ.
Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.
Еще мы писали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.
Читайте Новини.LIVE!