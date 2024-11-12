Печеночный хлебец к праздничному столу – простой и вкусный рецепт закуски.

Печеночный хлебец. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Печеночный хлебец — отличная закуска, которая станет украшением праздничного стола. Этот рецепт поражает простотой приготовления и насыщенным вкусом, точно понравится гостям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

куриная печень 650 г;

морковь 1-2 шт.;

твердый творог 100 г;

вареные яйца 3 шт.;

зеленый лук;

укроп;

петрушка.

Для заливки:

яйца 3 шт.;

молоко 100 мл;

соль;

черный молотый перец;

сушеный чеснок.

Способ приготовления

Печень промыть, очистить и отварить. Чтобы она была вкусной, положить в кипящую воду, варить 7 минут и выключить. Дать остыть в воде.

Куриные яйца. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать печень кубиками, натереть сыр и морковь. Яйца порезать кубиками, а зелень мелко порезать.

Вареная печень. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для заливки взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и сушеный чеснок. Залить заливку в остальные ингредиенты и тщательно перемешать.

Приготовление хлебца. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму застелить пергаментом, выложить массу в форму и выровнять. Выпекать 1 час при 180 °C.

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