Кокосове печиво за 15 хвилин без борошна — покроковий рецепт

Печиво баунті за 15 хвилин без борошна — знадобиться 150 г кокосової стружки
Приготуйте смачне печиво "Баунті" лише за 15 хвилин і без використання борошна! Для цього вам знадобиться лише 150 г кокосової стружки та кілька простих інгредієнтів. Швидкий і легкий рецепт, який подарує справжнє задоволення.
Рецепт опублікувала фудблогерка nisenitnitsia в своєму instagram.
Вам знадобиться:
- яєчні білки — 3 шт.;
- сіль на смак;
- цукор — 150 г;
- кокосова стружка - 150-180 г.
Спосіб приготування
Додайте дрібку солі до яєчних білків і збийте до густої консистенції.
Продовжуючи збивати, поступово додавайте цукор. Збивайте до отримання пишної та стабільної піни.
Вмішайте кокосову стружку, обережно перемішуючи до однорідної маси.
Сформуйте руками невеликі кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Легко притисніть кожну кульку зверху і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 15-20 хвилин.
Печиво виходить неймовірно смачним, тому варто відразу приготувати дві порції.
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