Кокосове печиво за 15 хвилин без борошна — покроковий рецепт

Кокосове печиво. Фото: Freepik

Приготуйте смачне печиво "Баунті" лише за 15 хвилин і без використання борошна! Для цього вам знадобиться лише 150 г кокосової стружки та кілька простих інгредієнтів. Швидкий і легкий рецепт, який подарує справжнє задоволення.

Рецепт опублікувала фудблогерка nisenitnitsia в своєму instagram.

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Вам знадобиться:

яєчні білки — 3 шт.;

сіль на смак;

цукор — 150 г;

кокосова стружка - 150-180 г.

Спосіб приготування

Додайте дрібку солі до яєчних білків і збийте до густої консистенції.

Приготування тіста. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Продовжуючи збивати, поступово додавайте цукор. Збивайте до отримання пишної та стабільної піни.

Приготування печива. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Вмішайте кокосову стружку, обережно перемішуючи до однорідної маси.

Кокосове печиво. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Сформуйте руками невеликі кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Легко притисніть кожну кульку зверху і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 15-20 хвилин.

Кокосова стружка. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Печиво виходить неймовірно смачним, тому варто відразу приготувати дві порції.

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