Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Печиво баунті за 15 хвилин без борошна — знадобиться 150 г кокосової стружки arrow

Печиво баунті за 15 хвилин без борошна — знадобиться 150 г кокосової стружки

9 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Кокосове печиво за 15 хвилин без борошна — покроковий рецепт
Кокосове печиво. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Приготуйте смачне печиво "Баунті" лише за 15 хвилин і без використання борошна! Для цього вам знадобиться лише 150 г кокосової стружки та кілька простих інгредієнтів. Швидкий і легкий рецепт, який подарує справжнє задоволення.

Рецепт опублікувала фудблогерка nisenitnitsia в своєму instagram. 

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яєчні білки — 3 шт.;
  • сіль на смак;
  • цукор — 150 г;
  • кокосова стружка -  150-180 г. 

Спосіб приготування 

Додайте дрібку солі до яєчних білків і збийте до густої консистенції.

Приготування тіста для печива
Приготування тіста. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Продовжуючи збивати, поступово додавайте цукор. Збивайте до отримання пишної та стабільної піни.

рецепт печива за 15 хвилин
Приготування печива. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Вмішайте кокосову стружку, обережно перемішуючи до однорідної маси.

рецепт печива за стружки кокоса
Кокосове печиво. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Сформуйте руками невеликі кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Легко притисніть кожну кульку зверху і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 15-20 хвилин.

смачний рецепт печива з кокосової стружки
Кокосова стружка. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Печиво виходить неймовірно смачним, тому варто відразу приготувати дві порції. 

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки — готується 10 хвилин.

Також радимо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво.

Ще ми розповідали про дивовижний рецепт смачного мусового торта — покроковий опис фото та відео.

рецепти лайфхаки десерт випічка печиво

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

12:24 У Києві російський агент встановлював відеопастки для коригування ударів по ТЕС

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже