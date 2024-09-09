Кокосовое печенье за 15 минут без муки – пошаговый рецепт

Печенье баунти за 15 минут без муки — понадобится 150 г кокосовой стружки
Приготовьте вкусное печенье "Баунти" всего за 15 минут и без муки! Для этого вам понадобится всего 150 граммов кокосовой стружки и несколько простых ингредиентов. Быстрый и легкий рецепт, который подарит настоящее удовольствие.
Рецепт опубликовала фудблогерка nisenitnitsia в своем instagram.
Вам понадобится:
- яичные белки — 3 шт.;
- соль по вкусу;
- сахар — 150 г;
- кокосовая стружка — 150-180 г.
Способ приготовления
Добавьте щепотку соли к яичным белкам и взбейте до густой консистенции.
Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сахар. Взбивайте до получения пышной и стабильной пены.
Вмешайте кокосовую стружку, осторожно перемешивая до однородной массы.
Сформируйте руками небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Легко прижмите каждый шарик сверху и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут.
Печенье получается невероятно вкусным, поэтому следует сразу приготовить две порции.
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