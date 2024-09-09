Кокосовое печенье за 15 минут без муки – пошаговый рецепт

Кокосовое печенье. Фото: Freepik

Приготовьте вкусное печенье "Баунти" всего за 15 минут и без муки! Для этого вам понадобится всего 150 граммов кокосовой стружки и несколько простых ингредиентов. Быстрый и легкий рецепт, который подарит настоящее удовольствие.

Рецепт опубликовала фудблогерка nisenitnitsia в своем instagram.

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Вам понадобится:

яичные белки — 3 шт.;

соль по вкусу;

сахар — 150 г;

кокосовая стружка — 150-180 г.

Способ приготовления

Добавьте щепотку соли к яичным белкам и взбейте до густой консистенции.

Приготовление теста. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сахар. Взбивайте до получения пышной и стабильной пены.

Приготовление печенья. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Вмешайте кокосовую стружку, осторожно перемешивая до однородной массы.

Кокосовое печенье. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Сформируйте руками небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Легко прижмите каждый шарик сверху и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут.

Кокосовая стружка. Фото: Скриншот instagram nisenitnitsia_

Печенье получается невероятно вкусным, поэтому следует сразу приготовить две порции.

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