Печиво "Катруся" за секунду — простий рецепт, що здивує всіх

Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете здивувати близьких смачним домашнім печивом, не витрачаючи години на кухні? Печиво "Катруся" стане вашим секретом успіху! Простий рецепт, мінімум інгредієнтів та неперевершений смак — усе це за лічені секунди.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

50 г вершкового масла м’якого;

40 г меду;

50 г цукру;

щіпка солі;

1 середнє яйце;

4 г розпушувача;

220 г борошна.

Для начинки:

горіхи волоські (або курага, чорнослив, родзинки, шматочок шоколаду).

Спосіб приготування

З'єднати м'яке вершкове масло, мед, цукор, сіль і яйце, ретельно перемішати. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати з тіста ковбаску та нарізати її на невеликі шматочки.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шматочок розкачати в довгий коржик, використовуючи дерев’яну ложку для меду або звичайну виделку. Перевернути коржик і на інший бік викласти горішок, після чого закрутити у формі трубочки.

Візерунок на тісті. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти підготовлені трубочки на деко, застелене пергаментом.

Печиво на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин, поки вироби не стануть золотистими.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

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