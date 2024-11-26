Печиво "Катруся" за секунду — простий рецепт, що здивує всіх

Печиво "Катруся" — ніхто не здогадається, як ви його зробили
Хочете здивувати близьких смачним домашнім печивом, не витрачаючи години на кухні? Печиво "Катруся" стане вашим секретом успіху! Простий рецепт, мінімум інгредієнтів та неперевершений смак — усе це за лічені секунди.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 50 г вершкового масла м’якого;
- 40 г меду;
- 50 г цукру;
- щіпка солі;
- 1 середнє яйце;
- 4 г розпушувача;
- 220 г борошна.
Для начинки:
- горіхи волоські (або курага, чорнослив, родзинки, шматочок шоколаду).
Спосіб приготування
З'єднати м'яке вершкове масло, мед, цукор, сіль і яйце, ретельно перемішати. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками до однорідної консистенції.
Сформувати з тіста ковбаску та нарізати її на невеликі шматочки.
Кожен шматочок розкачати в довгий коржик, використовуючи дерев’яну ложку для меду або звичайну виделку. Перевернути коржик і на інший бік викласти горішок, після чого закрутити у формі трубочки.
Викласти підготовлені трубочки на деко, застелене пергаментом.
Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин, поки вироби не стануть золотистими.
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