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Печиво "Катруся" — ніхто не здогадається, як ви його зробили

26 листопада 2024 03:21
Марина Євтягіна - Редактор
Печиво "Катруся" за секунду — простий рецепт, що здивує всіх
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати близьких смачним домашнім печивом, не витрачаючи години на кухні? Печиво "Катруся" стане вашим секретом успіху! Простий рецепт, мінімум інгредієнтів та неперевершений смак — усе це за лічені секунди.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 50 г вершкового масла м’якого;
  • 40 г меду;
  • 50 г цукру;
  • щіпка солі;
  • 1 середнє яйце;
  • 4 г розпушувача;
  • 220 г борошна.

Для начинки:

  • горіхи волоські (або курага, чорнослив, родзинки, шматочок шоколаду).

Спосіб приготування

З'єднати м'яке вершкове масло, мед, цукор, сіль і яйце, ретельно перемішати. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками до однорідної консистенції.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати з тіста ковбаску та нарізати її на невеликі шматочки.

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Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шматочок розкачати в довгий коржик, використовуючи дерев’яну ложку для меду або звичайну виделку. Перевернути коржик і на інший бік викласти горішок, після чого закрутити у формі трубочки.

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Візерунок на тісті. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти підготовлені трубочки на деко, застелене пергаментом.

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Печиво на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 15 хвилин, поки вироби не стануть золотистими.

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Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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