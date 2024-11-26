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Печенье "Катруся" — никто не догадается, как вы его сделали

26 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
Печенье "Катруся" за секунду — простой рецепт, который удивит всех
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить близких вкусным домашним печеньем, не тратя часы на кухне? Печенье "Катруся" станет вашим секретом успеха! Простой рецепт, минимум ингредиентов и непревзойденный вкус — все это в считанные секунды.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 50 г сливочного масла мягкого;
  • 40 г меда;
  • 50 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 1 среднее яйцо;
  • 4 г разрыхлителя;
  • 220 г муки.

Для начинки:

  • орехи грецкие (или курага, чернослив, изюм, кусочек шоколада).

Способ приготовления

Соединить мягкое сливочное масло, мед, сахар, соль и яйцо, тщательно перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто руками до однородной смеси.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сформовать из теста колбаску и нарезать на небольшие кусочки.

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Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый кусочек раскатать в длинную лепешку, используя деревянную ложку для меда или обычную вилку. Перевернуть лепешку и на другую сторону выложить орешек, после чего закрутить в форме трубочки.

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Узор на тесте. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить подготовленные трубочки на противень, застеленный пергаментом.

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Печенье противень. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока печенье не станет золотистым.

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Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

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