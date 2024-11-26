Печенье "Катруся" за секунду — простой рецепт, который удивит всех

Печенье "Катруся" — никто не догадается, как вы его сделали
Хотите удивить близких вкусным домашним печеньем, не тратя часы на кухне? Печенье "Катруся" станет вашим секретом успеха! Простой рецепт, минимум ингредиентов и непревзойденный вкус — все это в считанные секунды.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 50 г сливочного масла мягкого;
- 40 г меда;
- 50 г сахара;
- щепотка соли;
- 1 среднее яйцо;
- 4 г разрыхлителя;
- 220 г муки.
Для начинки:
- орехи грецкие (или курага, чернослив, изюм, кусочек шоколада).
Способ приготовления
Соединить мягкое сливочное масло, мед, сахар, соль и яйцо, тщательно перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто руками до однородной смеси.
Сформовать из теста колбаску и нарезать на небольшие кусочки.
Каждый кусочек раскатать в длинную лепешку, используя деревянную ложку для меда или обычную вилку. Перевернуть лепешку и на другую сторону выложить орешек, после чего закрутить в форме трубочки.
Выложить подготовленные трубочки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока печенье не станет золотистым.
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