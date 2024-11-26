Печенье "Катруся" за секунду — простой рецепт, который удивит всех

Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите удивить близких вкусным домашним печеньем, не тратя часы на кухне? Печенье "Катруся" станет вашим секретом успеха! Простой рецепт, минимум ингредиентов и непревзойденный вкус — все это в считанные секунды.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

50 г сливочного масла мягкого;

40 г меда;

50 г сахара;

щепотка соли;

1 среднее яйцо;

4 г разрыхлителя;

220 г муки.

Для начинки:

орехи грецкие (или курага, чернослив, изюм, кусочек шоколада).

Способ приготовления

Соединить мягкое сливочное масло, мед, сахар, соль и яйцо, тщательно перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто руками до однородной смеси.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Сформовать из теста колбаску и нарезать на небольшие кусочки.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый кусочек раскатать в длинную лепешку, используя деревянную ложку для меда или обычную вилку. Перевернуть лепешку и на другую сторону выложить орешек, после чего закрутить в форме трубочки.

Узор на тесте. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить подготовленные трубочки на противень, застеленный пергаментом.

Печенье противень. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 15 минут, пока печенье не станет золотистым.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.