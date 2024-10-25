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Печиво "Пальці відьми" на Гелловін — готується просто, а виглядає зловісно

25 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Печиво "Пальці відьми" на Хелловін — просто у приготуванні та ефектно на вигляд.
Печиво "Пальці відьми". Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати гостей на Гелловін? Печиво "Пальці відьми" стане головною прикрасою столу. Легке у приготуванні, воно виглядає жахливо та смачне — ідеальне доповнення до свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mary Food.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло кімнатної температури — 100 г;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • ванільний цукор — 0,5 ч. л.;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 250 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • сіль;
  • мигдаль, шоколад та какао для оформлення.

Спосіб приготування

М'яке вершкове масло перекладаємо в миску. Всипаємо в миску з олією цукрову пудру. Збиваємо міксером олію із цукровою пудрою до отримання маси кремової консистенції. Розбиваємо в цю масляну масу яйце. Ще раз збиваємо міксером (на повільних оборотах) приблизно 10 секунд.

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Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Пшеничне борошно з'єднуємо з половиною чайної ложки розпушувача та щіпкою солі. Частками всипаємо в масляно-яєчну суміш. Замішуємо тісто. При необхідності всипаємо ще трохи борошна, щоб тісто можна було зібрати у кулю. Тісто виходить м'яким та пластичним. Загортаємо в плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин.

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Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Через зазначений час продовжимо приготування печива на Гелловін. Все тісто поділяємо на око на 16-20 приблизно рівних частин. Беремо один шматочок тіста і надаємо форму тонкого циліндра. Злегка натиснувши на цей циліндр з обох боків, імітуємо людський палець.

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Печиво з мигдалем. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Прикладаємо половинку мигдального горіха на місце, де має бути ніготь, злегка вдавлюємо його — нігтик на місці! "Палець відьми" вже стає реалістичним. Відправляємо у розігріту духовку. Випікати при температурі 160 ºС 30 хвилин.

Після того, як печиво охололо, шоколадом приліпити нігті, щоб не відпадали. Натираємо трохи какао, щоб було реалістичніше.

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Гелловіну.

Також ми розповідали про гарбузові синобони зі спеціями для Гелловіну.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт чорних млинців для вечірки на Гелловін.

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