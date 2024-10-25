Печиво "Пальці відьми" на Хелловін — просто у приготуванні та ефектно на вигляд.

Печиво "Пальці відьми". Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Хочете здивувати гостей на Гелловін? Печиво "Пальці відьми" стане головною прикрасою столу. Легке у приготуванні, воно виглядає жахливо та смачне — ідеальне доповнення до свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Mary Food.

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Вам знадобиться:

вершкове масло кімнатної температури — 100 г;

цукрова пудра — 100 г;

ванільний цукор — 0,5 ч. л.;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 250 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

сіль;

мигдаль, шоколад та какао для оформлення.

Спосіб приготування

М'яке вершкове масло перекладаємо в миску. Всипаємо в миску з олією цукрову пудру. Збиваємо міксером олію із цукровою пудрою до отримання маси кремової консистенції. Розбиваємо в цю масляну масу яйце. Ще раз збиваємо міксером (на повільних оборотах) приблизно 10 секунд.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Пшеничне борошно з'єднуємо з половиною чайної ложки розпушувача та щіпкою солі. Частками всипаємо в масляно-яєчну суміш. Замішуємо тісто. При необхідності всипаємо ще трохи борошна, щоб тісто можна було зібрати у кулю. Тісто виходить м'яким та пластичним. Загортаємо в плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин.

Приготування печива. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Через зазначений час продовжимо приготування печива на Гелловін. Все тісто поділяємо на око на 16-20 приблизно рівних частин. Беремо один шматочок тіста і надаємо форму тонкого циліндра. Злегка натиснувши на цей циліндр з обох боків, імітуємо людський палець.

Печиво з мигдалем. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Прикладаємо половинку мигдального горіха на місце, де має бути ніготь, злегка вдавлюємо його — нігтик на місці! "Палець відьми" вже стає реалістичним. Відправляємо у розігріту духовку. Випікати при температурі 160 ºС 30 хвилин.

Після того, як печиво охололо, шоколадом приліпити нігті, щоб не відпадали. Натираємо трохи какао, щоб було реалістичніше.

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