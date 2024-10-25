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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин — готовится просто, а выглядит устрашающе

25 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин — просто в приготовлении и эффектно на вид.
Печенье "Пальцы ведьмы". Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить гостей на Хэллоуин? Печенье "Пальцы ведьмы" станет главным украшением стола. Легкое в приготовлении, оно выглядит устрашающе и восхитительно вкусно — идеальное дополнение к празднику.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Mary Food

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Вам понадобится:

  • сливочное масло комнатной температуры — 100 г; 
  • сахарная пудра — 100 г; 
  • ванильный сахар — 0,5 ч.л.;
  • яйца — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 250 г; 
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
  • соль; 
  • миндаль, шоколад и какао для оформления. 

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло перекладываем в миску. Всыпаем в миску с маслом сахарную пудру. Взбиваем миксером масло с сахарной пудрой до получения массы кремовой консистенции. Разбиваем в эту масляную массу яйцо. Еще раз все взбиваем миксером (на медленных оборотах) примерно 10 секунд.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Пшеничную муку соединяем с половиной чайной ложки разрыхлителя и щепоткой соли. Частями всыпаем в масляно-яичную смесь. Замешиваем тесто. При необходимости всыпаем еще немного муки, чтобы тесто можно было собрать в шар. Тесто получается мягким и пластичным. Заворачиваем его в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

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Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Через указанное время продолжим приготовление печенья на Хэллоуин. Весь объем теста разделяем на глаз на 16-20 примерно равных частей. Берем один кусочек теста и придаем ему форму тонкого цилиндра. Слегка надавив на этот цилиндр по бокам, имитируем человеческий палец.

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Печенье с миндалем. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Прикладываем половинку миндального ореха на место, где должен быть ноготь, слегка вдавливаем его — ноготок на месте! "Палец ведьмы" уже становится реалистичным. Отправляем в разогретую духовку. Выпекать при температуре 160 ºС 30 минут.

После того как печенье остыло, шоколадом прилепить ногти, чтобы не отпадали. Натираем немного какао, чтобы было более реалистично. 

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину. 

Также мы рассказывали про тыквенные синнабоны со специями для Хэллоуина. 

Также рекомендуем обратить внимание на рецепт черных блинов для вечеринки на Хэллоуин. 

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