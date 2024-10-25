Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин — просто в приготовлении и эффектно на вид.

Печенье "Пальцы ведьмы". Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Хотите удивить гостей на Хэллоуин? Печенье "Пальцы ведьмы" станет главным украшением стола. Легкое в приготовлении, оно выглядит устрашающе и восхитительно вкусно — идеальное дополнение к празднику.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Mary Food.

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Вам понадобится:

сливочное масло комнатной температуры — 100 г;

сахарная пудра — 100 г;

ванильный сахар — 0,5 ч.л.;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 250 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.;

соль;

миндаль, шоколад и какао для оформления.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло перекладываем в миску. Всыпаем в миску с маслом сахарную пудру. Взбиваем миксером масло с сахарной пудрой до получения массы кремовой консистенции. Разбиваем в эту масляную массу яйцо. Еще раз все взбиваем миксером (на медленных оборотах) примерно 10 секунд.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Пшеничную муку соединяем с половиной чайной ложки разрыхлителя и щепоткой соли. Частями всыпаем в масляно-яичную смесь. Замешиваем тесто. При необходимости всыпаем еще немного муки, чтобы тесто можно было собрать в шар. Тесто получается мягким и пластичным. Заворачиваем его в пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

Приготовление печенья. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Через указанное время продолжим приготовление печенья на Хэллоуин. Весь объем теста разделяем на глаз на 16-20 примерно равных частей. Берем один кусочек теста и придаем ему форму тонкого цилиндра. Слегка надавив на этот цилиндр по бокам, имитируем человеческий палец.

Печенье с миндалем. Фото: Скриншот YouTube @MaryFood_2021

Прикладываем половинку миндального ореха на место, где должен быть ноготь, слегка вдавливаем его — ноготок на месте! "Палец ведьмы" уже становится реалистичным. Отправляем в разогретую духовку. Выпекать при температуре 160 ºС 30 минут.

После того как печенье остыло, шоколадом прилепить ногти, чтобы не отпадали. Натираем немного какао, чтобы было более реалистично.

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