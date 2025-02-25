Печиво за 15 хвилин із 3 інгредієнтів — без олії та молока

Печиво за 15 хв із 3 інгредієнтів — без олії та молочки
Ніжне, повітряне і дуже просте в приготуванні. Це бісквітне печиво готується всього за 15 хвилин, без олії та молочних продуктів. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця (великі) — 2 шт.;
- цукор — 60 г;
- сіль — щіпка;
- ванільний цукор — 10 г;
- цедра лимона (за бажанням) — 1/2 ч. л.;
- борошно — 100 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Збивати міксером на високій швидкості близько п'яти хвилин, поки маса не стане світлою і пишною.
Додати терту лимонну цедру, просіяне борошно й акуратно вмішати лопаткою, перемішуючи круговими рухами знизу вгору.
Розігріти духовку до 180 °C, застелити деко пергаментом. За допомогою ложки або кондитерського мішка викласти тісто на пергамент, залишаючи невелику відстань між порціями.
Випікати 10-12 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво залишити остигати. За бажанням з'єднати по два печива, додавши начинку: варення, густий джем, згущене молоко, шоколад або нутеллу.
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