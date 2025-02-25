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Печиво за 15 хв із 3 інгредієнтів — без олії та молочки

25 лютого 2025 04:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Печиво за 15 хвилин із 3 інгредієнтів — без олії та молока
Домашнє печиво. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ніжне, повітряне і дуже просте в приготуванні. Це бісквітне печиво готується всього за 15 хвилин, без олії та молочних продуктів. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця (великі) — 2 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цедра лимона (за бажанням) — 1/2 ч. л.;
  • борошно — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Збивати міксером на високій швидкості близько п'яти хвилин, поки маса не стане світлою і пишною.

рецепт домашнего печенья
Борошно для тіста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати терту лимонну цедру, просіяне борошно й акуратно вмішати лопаткою, перемішуючи круговими рухами знизу вгору.

рецепт домашнего печенья за 15 минут
Приготування печива. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти духовку до 180 °C, застелити деко пергаментом. За допомогою ложки або кондитерського мішка викласти тісто на пергамент, залишаючи невелику відстань між порціями.

рецепт домашнего печенья за 15 минут без масла
Начинка з варення. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Випікати 10-12 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво залишити остигати. За бажанням з'єднати по два печива, додавши начинку: варення, густий джем, згущене молоко, шоколад або нутеллу.

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