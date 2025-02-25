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Печенье за 15 мин из 3 ингредиентов — без масла и молочки

25 февраля 2025 04:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Печенье за 15 минут из 3 ингредиентов — без масла и молока
Домашнее печенье. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Нежное, воздушное и очень простое в приготовлении. Это бисквитное печенье готовится всего за 15 минут, без масла и молочных продуктов. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • яйца (крупные) — 2 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • цедра лимона (по желанию) — 1/2 ч. л.;
  • мука — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивать миксером на высокой скорости около пяти минут, пока масса не станет светлой и пышной.

рецепт домашнего печенья
Мука для теста. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить тертую лимонную цедру, просеянную муку и аккуратно вмешать лопаткой, перемешивая круговыми движениями снизу вверх.

рецепт домашнего печенья за 15 минут
Приготовление печенья. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть духовку до 180 °C, застелить противень пергаментом. С помощью ложки или кондитерского мешка выложить тесто на пергамент, оставляя небольшое расстояние между порциями.

рецепт домашнего печенья за 15 минут без масла
Начинка из варенья. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 10–12 минут до легкого золотистого цвета. Готовое печенье оставить остывать. По желанию соединить по два печенья, добавив начинку: варенье, густой джем, сгущенное молоко, шоколад или нутеллу.

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