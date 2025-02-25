Печенье за 15 минут из 3 ингредиентов — без масла и молока

Печенье за 15 мин из 3 ингредиентов — без масла и молочки
Нежное, воздушное и очень простое в приготовлении. Это бисквитное печенье готовится всего за 15 минут, без масла и молочных продуктов. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца (крупные) — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- цедра лимона (по желанию) — 1/2 ч. л.;
- мука — 100 г.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбивать миксером на высокой скорости около пяти минут, пока масса не станет светлой и пышной.
Добавить тертую лимонную цедру, просеянную муку и аккуратно вмешать лопаткой, перемешивая круговыми движениями снизу вверх.
Разогреть духовку до 180 °C, застелить противень пергаментом. С помощью ложки или кондитерского мешка выложить тесто на пергамент, оставляя небольшое расстояние между порциями.
Выпекать 10–12 минут до легкого золотистого цвета. Готовое печенье оставить остывать. По желанию соединить по два печенья, добавив начинку: варенье, густой джем, сгущенное молоко, шоколад или нутеллу.
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