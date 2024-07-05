Простий та недорогий рецепт печива — покрокове приготування

Печиво за цим бюджетним рецептом таке смачне, що на ньому можна заробляти гроші
Це пісочне печиво, яке тане в роті. Воно бюджетне але надзвичайно смачне. Готується цей десерт швидко до чаю, Рецепт з горіхами та кокосом, але без яєць.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- масло 73% 200 г;
- цукрова пудра - 50 г ( 4 ст.л);
- оцет 10 мл. (2 ст.л. неповні);
- олія 70 г (13 ст.л );
- борошно 380 г ( 24 ст.л );
- крохмаль 40 г ( 4 ст.л );
- сіль.
Для посипки:
- цукрова пудра 6 ст.л;
- сухе молоко 3 ст.л;
- какао 1-2 ст.л.
За бажанням горіхи 20-70 грамів будь-яких за вашим смаком.
Спосіб приготування
До вершкового масла додати цукрову пудру. Все разом перетерти. Потім додати дві столові ложки оцту та 13 ложок рослинної олії без запаху.
Потім додати 24 столових ложок борошна та столову ложку крохмалю. Також додати сіль, замішати тісто.
До тіста в середину додати волоські горіхи та кокосову стружку. Ось так кладемо в середину та перемішуємо. Але печиво можна зробити й без цього, воно все одно буде смачне.
Формуємо печиво на невеликі шматочки ось такої форми, як показано на фото. Випікати 20-25 хвилин при температурі 180°С до рум'яного кольору.
Тим часом потрібно зробити посипки, в нас будуть два види посипки. До цукрової пудри додати сухе молоко, а до іншої частини додати какао-порошок.
Поки печиво гораче потрібно обваляти в цій посипці.
Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.
Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.
Читайте Новини.LIVE!