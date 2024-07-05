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Печиво за цим бюджетним рецептом таке смачне, що на ньому можна заробляти гроші

5 липня 2024 20:58
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Простий та недорогий рецепт печива — покрокове приготування
Два вида печива. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Це пісочне печиво, яке тане в роті. Воно бюджетне але надзвичайно смачне. Готується цей десерт швидко до чаю, Рецепт з горіхами та кокосом, але без яєць. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

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Вам знадобиться: 

  • масло 73% 200 г;
  • цукрова пудра - 50 г ( 4 ст.л);
  • оцет 10 мл. (2 ст.л. неповні);
  • олія 70 г (13 ст.л );
  • борошно 380 г ( 24 ст.л );
  • крохмаль 40 г ( 4 ст.л );
  • сіль. 

Для посипки:

  • цукрова пудра 6 ст.л;
  • сухе молоко 3 ст.л;
  • какао 1-2 ст.л.

За бажанням горіхи  20-70 грамів будь-яких за вашим смаком.

Спосіб приготування 

До вершкового масла додати цукрову пудру. Все разом перетерти. Потім додати дві столові ложки оцту та 13 ложок рослинної олії без запаху. 

приготування тіста для печива
Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Потім додати 24 столових ложок борошна та столову ложку крохмалю. Також додати сіль, замішати тісто. 

приготування тіста
Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

До тіста в середину додати волоські горіхи та кокосову стружку. Ось так кладемо в середину та перемішуємо. Але печиво можна зробити й без цього, воно все одно буде смачне. 

тісто з гріхами
Горіхи та кокосова стружка. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Формуємо печиво на невеликі шматочки ось такої форми, як показано на фото. Випікати 20-25 хвилин при температурі 180°С  до рум'яного кольору.

приготування печива з тіста
Приготування печива. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тим часом потрібно зробити посипки, в нас будуть два види посипки. До цукрової пудри додати сухе молоко, а до іншої частини додати какао-порошок. 

посипка для печива
Приготування печива. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Поки печиво гораче потрібно обваляти в цій посипці. 

домашнє шоколадне та біле печиво
Шоколадне та біле печиво. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раніше ми писали про хрумке і смачне печиво з родзинками за рецептом бабусі.

Також ми розповідали про шоколадні тістечка без випічки — смак дитинства.

рецепти лайфхаки випічка пиріг до чаю печиво

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