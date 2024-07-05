Простой и недорогой рецепт печенья – пошаговое приготовление

Печенье по этому бюджетному рецепту так вкусно, что на нем можно зарабатывать деньги
Это песочное печенье, тающее во рту. Оно бюджетное, но очень вкусное. Готовится этот десерт быстро к чаю, рецепт с орехами и кокосом, но без яиц.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- масло 73% 200 г;
- сахарная пудра – 50 г (4 ст.л);
- уксус 10 мл. (2 ст.л. неполные);
- масло 70 г (13 ст.л);
- мука 380 г (24 ст.л);
- крахмал 40 г (4 ст.л);
- соль.
Для посыпки:
- сахарная пудра 6 ст.л;
- сухое молоко 3 ст.л;
- какао 1-2 ст.л.
По желанию орехи 20-70 граммов любых по вашему вкусу.
Способ приготовления
К сливочному маслу добавить сахарную пудру. Все вместе перетереть. Затем добавить две столовых ложки уксуса и 13 ложек растительного масла без запаха.
Затем добавить 24 столовые ложки муки и столовую ложку крахмала. Также добавить соль, замешать тесто.
К тесту в середину добавить грецкие орехи и кокосовую стружку. Вот так кладем внутрь и перемешиваем. Но печенье можно сделать и без этого, оно все равно будет вкусное.
Формируем печенье на небольшие кусочки такой формы, как показано на фото. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °С до румяного цвета.
Тем временем нужно сделать посыпки, у нас будут два вида посыпки. К сахарной пудре добавить сухое молоко, а в другую часть добавить какао-порошок.
Пока печенье горячее нужно обвалять его в этой посыпке.
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