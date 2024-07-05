Простой и недорогой рецепт печенья – пошаговое приготовление

Два вида печенья. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Это песочное печенье, тающее во рту. Оно бюджетное, но очень вкусное. Готовится этот десерт быстро к чаю, рецепт с орехами и кокосом, но без яиц.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

масло 73% 200 г;

сахарная пудра – 50 г (4 ст.л);

уксус 10 мл. (2 ст.л. неполные);

масло 70 г (13 ст.л);

мука 380 г (24 ст.л);

крахмал 40 г (4 ст.л);

соль.

Для посыпки:

сахарная пудра 6 ст.л;

сухое молоко 3 ст.л;

какао 1-2 ст.л.

По желанию орехи 20-70 граммов любых по вашему вкусу.

Способ приготовления

К сливочному маслу добавить сахарную пудру. Все вместе перетереть. Затем добавить две столовых ложки уксуса и 13 ложек растительного масла без запаха.

Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Затем добавить 24 столовые ложки муки и столовую ложку крахмала. Также добавить соль, замешать тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

К тесту в середину добавить грецкие орехи и кокосовую стружку. Вот так кладем внутрь и перемешиваем. Но печенье можно сделать и без этого, оно все равно будет вкусное.

Орехи и кокосовая стружка. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Формируем печенье на небольшие кусочки такой формы, как показано на фото. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °С до румяного цвета.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тем временем нужно сделать посыпки, у нас будут два вида посыпки. К сахарной пудре добавить сухое молоко, а в другую часть добавить какао-порошок.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Пока печенье горячее нужно обвалять его в этой посыпке.

Шоколадное и белое печенье. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раньше мы писали о хрустящем и вкусном печенье с изюмом по рецепту бабушки.

Также мы рассказывали о шоколадных пирожных без выпечки — вкусе детства.