Пекінська капуста, буряк і лише 5 хвилин — корисний салат з ідеальним поєднанням смаків

Пекінська капуста, буряк та 5 хвилин — корисний і смачний салат
Мінімум інгредієнтів, лише 5 хвилин — і у вас готовий корисний салат із пекінської капусти та буряка. Ідеальне поєднання смаків, яке доповнить будь-яку страву або стане чудовим легким перекусом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 1 шт.;
- пекінська капуста — 150 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- нерафінована рослинна олія — 3 ст.л.;
- лимонний сік — 2 ст.л.;
- французька гірчиця — 1 ч.л.;
- мед — 1/2 ч.л.;
- сіль — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування
Очистити варений буряк, натерти на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту.
Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, додати до салату.
У мисці змішати олію, лимонний сік, гірчицю, мед і сіль, ретельно перемішати.
Заправити салат приготованим соусом, добре перемішати.
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