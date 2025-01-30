Пекінська капуста, буряк і лише 5 хвилин — корисний салат з ідеальним поєднанням смаків

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Мінімум інгредієнтів, лише 5 хвилин — і у вас готовий корисний салат із пекінської капусти та буряка. Ідеальне поєднання смаків, яке доповнить будь-яку страву або стане чудовим легким перекусом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк варений — 1 шт.;

пекінська капуста — 150 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

нерафінована рослинна олія — 3 ст.л.;

лимонний сік — 2 ст.л.;

французька гірчиця — 1 ч.л.;

мед — 1/2 ч.л.;

сіль — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

Очистити варений буряк, натерти на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту.

Пекінська капуста та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, додати до салату.

Олія та гірчиця в зернах. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати олію, лимонний сік, гірчицю, мед і сіль, ретельно перемішати.

Заправити салат приготованим соусом, добре перемішати.

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