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Пекінська капуста, буряк та 5 хвилин — корисний і смачний салат

30 січня 2025 12:07
Марина Євтягіна - Редактор
Пекінська капуста, буряк і лише 5 хвилин — корисний салат з ідеальним поєднанням смаків
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Мінімум інгредієнтів, лише 5 хвилин — і у вас готовий корисний салат із пекінської капусти та буряка. Ідеальне поєднання смаків, яке доповнить будь-яку страву або стане чудовим легким перекусом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • буряк варений — 1 шт.;
  • пекінська капуста — 150 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • нерафінована рослинна олія — 3 ст.л.;
  • лимонний сік — 2 ст.л.;
  • французька гірчиця — 1 ч.л.;
  • мед — 1/2 ч.л.;
  • сіль — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування

Очистити варений буряк, натерти на великій тертці. Тонко нашаткувати пекінську капусту.

салат з пекінською капустою та буряком
Пекінська капуста та буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, додати до салату.

смачна заправка для салата
Олія та гірчиця в зернах. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати олію, лимонний сік, гірчицю, мед і сіль, ретельно перемішати.

Заправити салат приготованим соусом, добре перемішати.

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