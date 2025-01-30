Пекинская капуста, свекла и всего 5 минут — полезный салат с идеальным сочетанием вкусов

Пекинская капуста, свекла и 5 минут — полезный и вкусный салат
Миниммум ингредиентов, всего 5 минут — и у вас готов полезный салат из пекинской капусты и свеклы. Идеальное сочетание вкусов, которое дополнит любое блюдо или станет отличным легким перекусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла вареная — 1 шт.;
- пекинская капуста — 150 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;
- лимонный сок — 2 ст.л.;
- французская горчица — 1 ч.л.;
- мед — 1/2 ч.л.;
- соль — 1/2 ч.л.
Способ приготовления
Очистить вареную свеклу, натереть на крупной терке. Тонко нашинковать пекинскую капусту.
Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, добавить к салату.
В миске смешать масло, лимонный сок, горчицу, мед и соль, тщательно перемешать.
Заправить салат приготовленным соусом, хорошо перемешать.
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