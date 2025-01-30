Пекинская капуста, свекла и всего 5 минут — полезный салат с идеальным сочетанием вкусов

Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Миниммум ингредиентов, всего 5 минут — и у вас готов полезный салат из пекинской капусты и свеклы. Идеальное сочетание вкусов, которое дополнит любое блюдо или станет отличным легким перекусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла вареная — 1 шт.;

пекинская капуста — 150 г;

зеленый лук — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;

лимонный сок — 2 ст.л.;

французская горчица — 1 ч.л.;

мед — 1/2 ч.л.;

соль — 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Очистить вареную свеклу, натереть на крупной терке. Тонко нашинковать пекинскую капусту.

Пекинская капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, добавить к салату.

Масло и горчица в зернах. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать масло, лимонный сок, горчицу, мед и соль, тщательно перемешать.

Заправить салат приготовленным соусом, хорошо перемешать.

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