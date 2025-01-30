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Пекинская капуста, свекла и 5 минут — полезный и вкусный салат

30 января 2025 12:07
Марина Евтягина - Редактор
Пекинская капуста, свекла и всего 5 минут — полезный салат с идеальным сочетанием вкусов
Овощной салат из овощей. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Миниммум ингредиентов, всего 5 минут — и у вас готов полезный салат из пекинской капусты и свеклы. Идеальное сочетание вкусов, которое дополнит любое блюдо или станет отличным легким перекусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • свекла вареная — 1 шт.;
  • пекинская капуста — 150 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • нерафинированное растительное масло — 3 ст.л.;
  • лимонный сок — 2 ст.л.;
  • французская горчица — 1 ч.л.;
  • мед — 1/2 ч.л.;
  • соль — 1/2 ч.л.

Способ приготовления

Очистить вареную свеклу, натереть на крупной терке. Тонко нашинковать пекинскую капусту.

салат с пекинской капустой и свеклой
Пекинская капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, добавить к салату.

вкусная заправка для салата
Масло и горчица в зернах. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать масло, лимонный сок, горчицу, мед и соль, тщательно перемешать.

Заправить салат приготовленным соусом, хорошо перемешать.

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