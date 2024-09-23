Пельмені по-барабськи, традиційна страва Львівщини — покроковий рецепт

Пельмені по-барабськи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Пельмені по-барабськи — це традиційна страва з Львівщини, яка вражає своїм насиченим смаком і автентичністю. Приготовані за старовинним рецептом, вони поєднують в собі простоту та неповторний аромат, який люблять у кожній родині. Якщо шукаєте щось смачне та незвичайне, ці пельмені обов'язково варті вашої уваги!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

печінка куряча 400 г;

пельмені 8 шт. на 1 порцію;

цибуля 2 шт;

сметана 500 мл;

масло 30 г;

перець чорний мелений до смаку;

лавровий листок 1шт;

перець горошком 5 шт;

сіль до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додати печінку.

Печінка та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нагріти воду, додати сіль, лавровий лист, перець горошком та зварити пельмені.

Пельмені в воді. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

До печінки додати сіль, чорний перець та сметану.

Печінка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

У горщики викладаємо по 8-10 пельменів, накладаємо пельмені з соусом. Зверху додати тертий сир, подріблений часник та спеції.

Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запікати при 180 ºС на 15-20 хвилин.

Пельмені в горщиках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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