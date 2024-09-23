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Пельмені по-барабськи — смачна традиційна страва з Львівщини

23 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пельмені по-барабськи, традиційна страва Львівщини — покроковий рецепт
Пельмені по-барабськи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пельмені по-барабськи — це традиційна страва з Львівщини, яка вражає своїм насиченим смаком і автентичністю. Приготовані за старовинним рецептом, вони поєднують в собі простоту та неповторний аромат, який люблять у кожній родині. Якщо шукаєте щось смачне та незвичайне, ці пельмені обов'язково варті вашої уваги!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • печінка куряча 400 г;
  • пельмені 8 шт. на 1 порцію;
  • цибуля 2 шт;
  • сметана 500 мл;
  • масло 30 г;
  • перець чорний мелений до смаку;
  • лавровий листок 1шт;
  • перець горошком 5 шт;
  • сіль до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додати печінку. 

традиційна українська страва
Печінка та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нагріти воду, додати сіль, лавровий лист, перець горошком та зварити пельмені. 

проста традиційна українська страва
Пельмені в воді. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

До печінки додати сіль, чорний перець та сметану. 

смачна традиційна українська страва
Печінка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

У горщики викладаємо по 8-10 пельменів, накладаємо пельмені з соусом. Зверху додати тертий сир,  подріблений часник та спеції. 

традиційна українська страва
Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запікати при 180 ºС на 15-20 хвилин.

традиційна українська страва з пельменями
Пельмені в горщиках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, всі чоловіки оцінять.

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

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