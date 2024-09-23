Пельмені по-барабськи, традиційна страва Львівщини — покроковий рецепт

Пельмені по-барабськи — смачна традиційна страва з Львівщини
Пельмені по-барабськи — це традиційна страва з Львівщини, яка вражає своїм насиченим смаком і автентичністю. Приготовані за старовинним рецептом, вони поєднують в собі простоту та неповторний аромат, який люблять у кожній родині. Якщо шукаєте щось смачне та незвичайне, ці пельмені обов'язково варті вашої уваги!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- печінка куряча 400 г;
- пельмені 8 шт. на 1 порцію;
- цибуля 2 шт;
- сметана 500 мл;
- масло 30 г;
- перець чорний мелений до смаку;
- лавровий листок 1шт;
- перець горошком 5 шт;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити цибулю, потім додати печінку.
Нагріти воду, додати сіль, лавровий лист, перець горошком та зварити пельмені.
До печінки додати сіль, чорний перець та сметану.
У горщики викладаємо по 8-10 пельменів, накладаємо пельмені з соусом. Зверху додати тертий сир, подріблений часник та спеції.
Запікати при 180 ºС на 15-20 хвилин.
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