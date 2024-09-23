Пельмени по-барабски, традиционное блюдо Львовской области – пошаговый рецепт

Пельмени по-барабски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Пельмени по-барабски — это традиционное блюдо Львовщины, которое поражает своим насыщенным вкусом и подлинностью. Приготовленные по старинному рецепту они сочетают в себе простоту и неповторимый аромат, который любят в каждой семье. Если ищете что-нибудь вкусное и необычное, эти пельмени обязательно достойны вашего внимания!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

печень куриная 400 г;

пельмени 8 шт. на 1 порцию;

лук 2 шт;

сметана 500 мл;

масло 30 г;

перец черный молотый по вкусу;

лавровый лист 1шт;

перец горошком 5 шт;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить лук, затем добавить печень.

Печень и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нагреть воду, добавить соль, лавровый лист, перец горошком и сварить пельмени.

Пельмени в воде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

К печени добавить соль, чёрный перец и сметану.

Печень в соусе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В горшки выкладываем по 8-10 пельменей, накладываем печень с соусом. Сверху добавить тертый сыр, измельченный чеснок и специи.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запекать при 180 ºС на 15-20 минут.

Пельмени в горшках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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