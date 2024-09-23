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Пельмени по-барабски — вкусное традиционное блюдо из Львовской области

23 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пельмени по-барабски, традиционное блюдо Львовской области – пошаговый рецепт
Пельмени по-барабски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пельмени по-барабски — это традиционное блюдо Львовщины, которое поражает своим насыщенным вкусом и подлинностью. Приготовленные по старинному рецепту они сочетают в себе простоту и неповторимый аромат, который любят в каждой семье. Если ищете что-нибудь вкусное и необычное, эти пельмени обязательно достойны вашего внимания!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • печень куриная 400 г;
  • пельмени 8 шт. на 1 порцию;
  • лук 2 шт;
  • сметана 500 мл;
  • масло 30 г;
  • перец черный молотый по вкусу;
  • лавровый лист 1шт;
  • перец горошком 5 шт;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить лук, затем добавить печень.

традиционное украинское блюдо
Печень и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нагреть воду, добавить соль, лавровый лист, перец горошком и сварить пельмени.

простое традиционное украинское блюдо
Пельмени в воде. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

К печени добавить соль, чёрный перец и сметану.

вкусное традиционное украинское блюдо
Печень в соусе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В горшки выкладываем по 8-10 пельменей, накладываем печень с соусом. Сверху добавить тертый сыр, измельченный чеснок и специи.

традиционное украинское блюдо
Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запекать при 180 ºС на 15-20 минут.

традиционное украинское блюдо с пельменями
Пельмени в горшках. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу — как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

рецепты лайфхаки Украинская кухня кухня пельмени

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