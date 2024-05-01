Пасхальний рецепт Великодня від переможця Майстер Шеф — покроковий опис.

Вадим Бжезинський. Фото: google

Переможець 7 сезону Мастер Шеф — Вадим Бжезинський розповів про простий рецепт неймовірно смачної паски від своєї бабусі. В дитинстві саме за цим рецептом в його родині пекли паску до Великодня.

Рецепт опублікував на своїй сторінці в Instagram Переможець 7 сезону Мастер Шеф Вадим Бжезинський.

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Вам знадобиться:

яйце 3 шт;

цукор 200 г;

ванільний цукор 8 г;

вершкове масло 120 г;

сир 300 г (9%);

родзинки 160 г;

лайм (цедра) 2 ст.л;

борошно 250 г;

розпушувач 2 ч.л;

крохмаль кукурудзяний 3 ст.л.

Для шоколадної глазурі:

шоколад 120 г;

вершкове масло 25 г;

вершки 30% 70 мл.

Спосіб приготування

Збиваємо вершкове масло кімнатної температури з цукром та ванільним цукром, додаємо дрібку солі.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далі додаємо сир, перемішати все, потім по одному додаємо яйце (по черзі!), на цьому ж етапі можна додавати заздалегідь замочені родзинки.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далі додаємо борошно, крохмаль та розпушувач, і ще раз ретельно вимішуємо до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Змащуємо форму вершковим маслом і викладаємо туди тісто.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 175 ºС приблизно 50 хвилин.

Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Даємо кексу трохи охолонути (хвилин 10) і можна діставати з духовки.

Тісто у формі для випікання. Фото: instagram.com/pava_vb/

Робимо глазур. Всі інгредієнти розтопити на паровій бані, поливаємо наш кекс шоколадним кремом та посипаємо цедрою лайму.

Шоколадна глазур. Фото: instagram.com/pava_vb/

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