Пасхальний рецепт Великодня від переможця Майстер Шеф — покроковий опис.

Переможець Мастер Шеф Бжезинский розповів про бабусин рецепт паски до Великодня
Переможець 7 сезону Мастер Шеф — Вадим Бжезинський розповів про простий рецепт неймовірно смачної паски від своєї бабусі. В дитинстві саме за цим рецептом в його родині пекли паску до Великодня.
Рецепт опублікував на своїй сторінці в Instagram Переможець 7 сезону Мастер Шеф Вадим Бжезинський.
Вам знадобиться:
- яйце 3 шт;
- цукор 200 г;
- ванільний цукор 8 г;
- вершкове масло 120 г;
- сир 300 г (9%);
- родзинки 160 г;
- лайм (цедра) 2 ст.л;
- борошно 250 г;
- розпушувач 2 ч.л;
- крохмаль кукурудзяний 3 ст.л.
Для шоколадної глазурі:
- шоколад 120 г;
- вершкове масло 25 г;
- вершки 30% 70 мл.
Спосіб приготування
Збиваємо вершкове масло кімнатної температури з цукром та ванільним цукром, додаємо дрібку солі.
Далі додаємо сир, перемішати все, потім по одному додаємо яйце (по черзі!), на цьому ж етапі можна додавати заздалегідь замочені родзинки.
Далі додаємо борошно, крохмаль та розпушувач, і ще раз ретельно вимішуємо до однорідної маси.
Змащуємо форму вершковим маслом і викладаємо туди тісто.
Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 175 ºС приблизно 50 хвилин.
Даємо кексу трохи охолонути (хвилин 10) і можна діставати з духовки.
Робимо глазур. Всі інгредієнти розтопити на паровій бані, поливаємо наш кекс шоколадним кремом та посипаємо цедрою лайму.
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