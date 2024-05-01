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Переможець Мастер Шеф Бжезинский розповів про бабусин рецепт паски до Великодня

1 травня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пасхальний рецепт Великодня від переможця Майстер Шеф — покроковий опис.
Вадим Бжезинський. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Переможець 7 сезону Мастер Шеф — Вадим Бжезинський розповів про простий рецепт неймовірно смачної паски від своєї бабусі. В дитинстві саме за цим рецептом в його родині пекли паску до Великодня. 

Рецепт опублікував на своїй сторінці в Instagram Переможець 7 сезону Мастер Шеф Вадим Бжезинський

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 Вам знадобиться: 

  • яйце 3 шт;
  • цукор 200 г;
  • ванільний цукор 8 г;
  • вершкове масло 120 г;
  • сир 300 г (9%);
  • родзинки 160 г;
  • лайм (цедра) 2 ст.л;
  • борошно 250 г;
  • розпушувач 2 ч.л;
  • крохмаль кукурудзяний 3 ст.л.

Для шоколадної глазурі:

  • шоколад 120 г;
  • вершкове масло 25 г;
  • вершки 30% 70 мл. 

Спосіб приготування 

Збиваємо вершкове масло кімнатної температури з цукром та ванільним цукром, додаємо дрібку солі.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далі додаємо сир, перемішати все, потім по одному додаємо яйце (по черзі!), на цьому ж етапі можна додавати заздалегідь замочені родзинки.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далі додаємо борошно, крохмаль та розпушувач, і ще раз ретельно вимішуємо до однорідної маси.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Змащуємо форму вершковим маслом і викладаємо туди тісто.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 175 ºС приблизно 50 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Даємо кексу трохи охолонути (хвилин 10) і можна діставати з духовки.

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Тісто у формі для випікання. Фото: instagram.com/pava_vb/

Робимо глазур. Всі інгредієнти розтопити на паровій бані, поливаємо наш кекс шоколадним кремом та посипаємо цедрою лайму.

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Шоколадна глазур. Фото: instagram.com/pava_vb/

Раніше ми писали, що суддя Майстер Шеф Ярославський розповів про маминий рецепт паски на Великдень.

Також ми розповідали, що Сумська поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів.

Ще ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень.

Можливо вам може стати в нагоді секретний бабусин рецепт, який усі шукають — один з кращих великодніх пасок.

Великдень
паска
рецепти
випічка
Мастер Шеф
Вадим Бжезинський

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