Пасхальный рецепт Пасхи от победителя Мастер Шеф – пошаговое описание.

Победитель Мастер Шеф Бжезинский рассказал о бабушкином рецепте кулича к Пасхе
Победитель 7 сезона Мастер Шеф — Вадим Бжезинский рассказал о простом рецепте невероятно вкусного кулича от своей бабушки. В детстве именно по этому рецепту в его семье пекли пасхальный кулич.
Рецепт опубликовал на своей странице в Instagram Победитель 7 сезона Мастер Шеф Вадим Бжезинский.
Вам понадобится:
- яйцо 3 шт;
- сахар 200 г;
- ванильный сахар 8 г;
- сливочное масло 120 г;
- творог 300 г (9%);
- изюм 160 г;
- лайм (цедра) 2 ст.л;
- мука 250 г;
- разрыхлитель 2 ч.л;
- крахмал кукурузный 3 ст.л.
Для шоколадной глазури:
- шоколад 120 г;
- сливочное масло 25 г;
- сливки 30% 70 мл.
Способ приготовления
Взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и ванильным сахаром, добавляем щепотку соли.
Далее добавляем творог, перемешаем все, затем по одному добавляем яйцо (поочередно!), на этом же этапе можно добавлять заранее замоченный изюм.
Затем добавить муку, крахмал и разрыхлитель, и еще раз тщательно вымешать до однородной массы.
Смазываем форму сливочным маслом и выкладываем туда тесто.
Выпекаем в заранее разогретой духовке до 175 ºС примерно 50 минут.
Даем кексу немного остыть (минут 10) и можно доставать из духовки.
Делаем глазурь. Все ингредиенты растопить на паровой бане, поливаем наш кекс шоколадным кремом и посыпаем цедрой лайма.
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