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Победитель Мастер Шеф Бжезинский рассказал о бабушкином рецепте кулича к Пасхе

1 мая 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пасхальный рецепт Пасхи от победителя Мастер Шеф – пошаговое описание.
Вадим Бжезинский. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Победитель 7 сезона Мастер Шеф — Вадим Бжезинский рассказал о простом рецепте невероятно вкусного кулича от своей бабушки. В детстве именно по этому рецепту в его семье пекли пасхальный кулич.

Рецепт опубликовал на своей странице в Instagram Победитель 7 сезона Мастер Шеф Вадим Бжезинский.

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Вам понадобится:

  • яйцо 3 шт;
  • сахар 200 г;
  • ванильный сахар 8 г;
  • сливочное масло 120 г;
  • творог 300 г (9%);
  • изюм 160 г;
  • лайм (цедра) 2 ст.л;
  • мука 250 г;
  • разрыхлитель 2 ч.л;
  • крахмал кукурузный 3 ст.л.

Для шоколадной глазури:

  • шоколад 120 г;
  • сливочное масло 25 г;
  • сливки 30% 70 мл.

Способ приготовления

Взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и ванильным сахаром, добавляем щепотку соли.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далее добавляем творог, перемешаем все, затем по одному добавляем яйцо (поочередно!), на этом же этапе можно добавлять заранее замоченный изюм.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Затем добавить муку, крахмал и разрыхлитель, и еще раз тщательно вымешать до однородной массы.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Смазываем форму сливочным маслом и выкладываем туда тесто.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Выпекаем в заранее разогретой духовке до 175 ºС примерно 50 минут.

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Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Даем кексу немного остыть (минут 10) и можно доставать из духовки.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: instagram.com/pava_vb/

Делаем глазурь. Все ингредиенты растопить на паровой бане, поливаем наш кекс шоколадным кремом и посыпаем цедрой лайма.

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Шоколадная глазурь. Фото: instagram.com/pava_vb/

Ранее мы писали, что судья Мастер Шеф Ярославский рассказал о мамином рецепте пасхи на Пасху.

Также мы рассказывали, что Сумская поделилась секретами приготовления пышной и праздничной пояса без дрожжей.

Еще мы писали о рецепте трендового кулича из TikTok с начинкой внутри — приготовьте на Пасху.

Возможно вам может пригодиться секретный бабушкин рецепт, который все ищут — один из лучших пасхальных куличей.

Пасха
кулич
рецепты
выпечка
Мастер Шеф
Вадим Бжезинский

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