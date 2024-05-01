Пасхальный рецепт Пасхи от победителя Мастер Шеф – пошаговое описание.

Вадим Бжезинский. Фото: google

Победитель 7 сезона Мастер Шеф — Вадим Бжезинский рассказал о простом рецепте невероятно вкусного кулича от своей бабушки. В детстве именно по этому рецепту в его семье пекли пасхальный кулич.

Рецепт опубликовал на своей странице в Instagram Победитель 7 сезона Мастер Шеф Вадим Бжезинский.

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Вам понадобится:

яйцо 3 шт;

сахар 200 г;

ванильный сахар 8 г;

сливочное масло 120 г;

творог 300 г (9%);

изюм 160 г;

лайм (цедра) 2 ст.л;

мука 250 г;

разрыхлитель 2 ч.л;

крахмал кукурузный 3 ст.л.

Для шоколадной глазури:

шоколад 120 г;

сливочное масло 25 г;

сливки 30% 70 мл.

Способ приготовления

Взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и ванильным сахаром, добавляем щепотку соли.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Далее добавляем творог, перемешаем все, затем по одному добавляем яйцо (поочередно!), на этом же этапе можно добавлять заранее замоченный изюм.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Затем добавить муку, крахмал и разрыхлитель, и еще раз тщательно вымешать до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Смазываем форму сливочным маслом и выкладываем туда тесто.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Выпекаем в заранее разогретой духовке до 175 ºС примерно 50 минут.

Приготовление теста. Фото: instagram.com/pava_vb/

Даем кексу немного остыть (минут 10) и можно доставать из духовки.

Тесто в форме для выпечки. Фото: instagram.com/pava_vb/

Делаем глазурь. Все ингредиенты растопить на паровой бане, поливаем наш кекс шоколадным кремом и посыпаем цедрой лайма.

Шоколадная глазурь. Фото: instagram.com/pava_vb/

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