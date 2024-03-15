Дізнайтеся, чому овочі для салатів набагато краще запікати, ніж варити

Картопля, буряк та морква. Фото: Freepik

Замість традиційного варіння картоплі, буряку та моркви для салатів або інших страв, звернімо увагу на цікавіші альтернативи. Варіння овочів можна замінити запіканням, що збереже набагато більше вітамінів.

Новини.LIVE зібрали інформацію про користь овочів і вітамінів, які зберігаються при їхньому запіканні.

Читайте також:

Картопля, буряк та морква — це коренеплоди, які, коли їх варять, часто втрачають вітаміни та мінерали у воді. Однак при запіканні ці овочі зберігають свою структуру та поживні речовини, оскільки вони готуються у власному соку. Такий метод приготування робить їх смачнішими та поживнішими, зберігаючи їх цілісність і текстуру.

Чим корисна запечена картопля

Запечена картопля — це смачна і поживна страва, яка має низку корисних властивостей. Запікання картоплі дозволяє зберегти більшу частину її вітамінів та мінералів, таких як вітамін С, калій та вітамін В6, порівняно з варінням або жаркою.

Запечена картопля зазвичай готується без додавання великої кількості олії або жиру, що робить її більш дієтичним варіантом порівняно зі смаженою картоплею.

Картопля та морква. Фото: Freepik

Картопля є добрим джерелом вуглеводів, які швидко засвоюються організмом, забезпечуючи швидке джерело енергії. Запечену картоплю можна подавати в різних варіантах — цілими бульбами, нарізаною кубиками або скибками, з додаванням різноманітних спецій і трав, що робить її універсальним інгредієнтом для приготування різноманітних страв.

Чим корисна запечена морква

Запечена морква пропонує низку корисних властивостей для організму. У процесі запікання морква зберігає більшу частину своїх поживних речовин, включаючи вітаміни А, С, К, калій, фолієву кислоту та інші. Ці елементи відіграють важливу роль у підтримці здоров'я шкіри, зору, імунної системи та серцево-судинної системи.

Морква містить антиоксиданти, такі як бета-каротин, який допомагає захищати клітини організму від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Це може знизити ризик розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та деякі види раку.

Запечена морква багата на харчові волокна, які сприяють нормалізації травлення, поліпшенню перистальтики кишечника та запобіганню запорів. Бета-каротин, що міститься в моркві, може сприяти здоров'ю шкіри, роблячи її більш пружною та покращуючи її загальний вигляд.

Деякі дослідження показують, що вживання моркви може допомогти знизити запалення в організмі завдяки її антиоксидантним та протизапальним властивостям.

Чим корисний запечений буряк

У запечених буряках зберігаються практично всі вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, які містяться у свіжому буряку. Це включає вітаміни групи В, вітамін С, залізо, фолієву кислоту та інші елементи, важливі для здоров'я.

Буряк містить антиоксиданти, такі як бетаїн та бетанін, які допомагають захищати клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, та можуть знижувати ризик розвитку певних захворювань, включаючи серцево-судинні та онкологічні захворювання.

Сирий буряк. Фото: Freepik

Регулярне вживання буряків може сприяти зниженню артеріального тиску та покращенню циркуляції крові, що позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.

Буряк багатий харчовими волокнами, які сприяють нормалізації травлення, запобігають запорам і підтримують здорову мікрофлору кишечника.

Запечений буряк є низькокалорійним продуктом, що робить його чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою або дотримується дієти.

Раніше ми писали, як цинк впливає на застуду та в яких продуктах його найбільше.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Ще ми писали, чим корисні лимони та чи безпечно їсти шкірку.