Узнайте, почему овощи для салатов намного лучше запекать, чем варить

Картофель, свекла и морковь. Фото: Freepik

Вместо традиционной варки картофеля, буряка и моркови для салатов или других блюд, давайте обратим внимание на более интересные альтернативы. Варку овощей можно заменить запеканием, что сохранит намного больше витаминов.

Новини.LIVE собрали информацию о пользе овощей и витамин, которые сохраняются воаемя их запекания.

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Картофель, свекла и морковь — это корнеплоды, которые, когда их варят, часто теряют витамины и минералы в воде. Однако при запекании эти овощи сохраняют свою структуру и питательные вещества, так как они готовятся в своем собственном соку. Такой метод приготовления делает их вкуснее и более питательными, сохраняя их целостность и текстуру.

Чем полезен запеченный картофель

Запеченный картофель — это вкусное и питательное блюдо, которое обладает рядом полезных свойств. Запекание картофеля позволяет сохранить большую часть его витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и витамин В6, по сравнению с варкой или жаркой.

Запеченный картофель обычно готовится без добавления большого количества масла или жира, что делает его более диетическим вариантом по сравнению с жареным картофелем.

Картофель и морковь. Фото: Freepik

Картофель является хорошим источником углеводов, которые быстро усваиваются организмом, обеспечивая быстрый источник энергии. Запеченный картофель можно подавать в различных вариантах — целыми клубнями, нарезанным кубиками или ломтями, с добавлением разнообразных специй и трав, что делает его универсальным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд.

Чем полезна запеченная морковь

Запеченная морковь предлагает ряд полезных свойств для организма. В процессе запекания морковь сохраняет большую часть своих питательных веществ, включая витамины А, С, К, калий, фолиевую кислоту и другие. Эти элементы играют важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения, иммунной системы и сердечно-сосудистой системы.

Морковь содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин, который помогает защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это может снизить риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Запеченная морковь богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения, улучшению перистальтики кишечника и предотвращению запоров. Бета-каротин, содержащийся в моркови, может способствовать здоровью кожи, делая ее более упругой и улучшая ее общий вид.

Некоторые исследования показывают, что употребление моркови может помочь снизить воспаление в организме благодаря ее антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Чем полезна запеченная свекла

В запеченной свекле сохраняются практически все витамины, минералы и другие питательные вещества, которые содержатся в свежей свекле. Это включает в себя витамины группы В, витамин С, железо, фолиевую кислоту и другие элементы, важные для здоровья.

Свекла содержит антиоксиданты, такие как бетаин и бетанин, которые помогают защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, и могут снижать риск развития определенных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Сырая свекла. Фото: Freepik

Регулярное употребление свеклы может способствовать снижению артериального давления и улучшению циркуляции крови, что положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Свекла богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Запеченная свекла является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом или придерживается диеты.

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