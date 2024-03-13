Глазур для Великодня, яка не обсипається – перевірений рецепт із фото та відео

Перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць
За цим рецептом виходить ніжна, пориста і дуже ароматна паска. Також ви дізнаєтесь рецепт глазурі на желатині, яка не обсипається і чудово ріжеться, нагадує маршмелоу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 800 г;
- молоко 3,2% 250 мл;
- цукор 250 г;
- сметана 21% 160 г;
- вершкове масло 82% 140 г;
- свіжі дріжджі 50 г;
- ванільний екстракт 2 ст.л. або 2 г ваніліну;
- куркума 1 ч.л.;
- сіль 1/2 ч.л.;
- олія 50 мл.
Добавки:
- родзинки 100 г;
- курага 50;
- в'ялена журавлина 50 г.
Інгредієнти для глазурі:
- желатин 10 г;
- вода 40 г;
- цукор 220 г;
- вода 40 г;
- лимонний сік 1 ч.л.
Інгредієнти на прикрасу двох пасок:
- борошно 85 г;
- дріжджі 6 г;
- цукор 1 ч.л.;
- молоко тепле 3,2% 100 мл;
- олія 2 ч.л.;
- зелений фарбник порошком 5 г.
Спосіб приготування
Дріжджі розтерти з 50 г цукру до рідкого стану, влити тепле молоко (близько 40 °C), розмішати до повного розчинення всіх інгредієнтів. Додати близько 100 г борошна і розмішати до однорідності. Накрити ємність рушником і залишити на 15 хвилин у теплому місці.
Вершкове масло розтопити на слабкому вогні і дати охолонути до кімнатної температури. Додати сметану кімнатної температури, розмішати до однорідності. Акуратно вмішати в опару. Додати сіль, залишок цукру, куркуму та ваніль, додайте інгредієнти акуратно, і все має бути кімнатної температури, щоб не "вбити" дріжджі.
Додати просіяне через сито борошно, замісити м'яке тісто протягом 15 хвилин. Наприкінці полити олією — так легше "очистити" руки і сформувати "кулю". Поставити тісто на 30 хвилин у тепле місце, накривши рушником.
Сухофрукти (курагу подрібнити) залити окропом і залишити на 5 хвилин, потім злити воду і додати їх в тісто, що підійшло, трохи вимісити.
Тісто накрити рушником і поставити у тепле місце на 1,5 години.
Тісто обім'яти і розкласти формочками на 1/3 від загального обсягу, накрити легкими серветками або харчовою плівкою і поставити на годину для збільшення в 2-3 рази в теплій духовці. Прибрати серветки та включити духовку на 180 °С. З цього моменту паски випікатимуться рівно годину. Через 40 хвилин за потреби можна накрити пергаментом, щоб не пригоріли "шапочки". Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою.
Поки паски остигають, готуємо глазур. Желатин замочити у питній воді на 10-15 хвилин. У цей час зварити сироп із цукру та другої частини води (цукор повинен повністю розчинитися). Це триватиме близько 10 хвилин. Акуратно додати желатин до гарячого сиропу, розмішати до розчинення, а потім збити міксером до білої маси. Наприкінці додати сік лимона. Нанести глазур на паски. Цієї кількості якраз вистачає на чотири паски.
Важливо! Маса застигає на очах, тому працюємо швидко. Краще наносити відразу ще дуже теплу глазур, вона ляже потьоками, якщо хочете шапочку, або опускаєте верхівкою в тарілку з глазур'ю, або чекаєте трохи і наносите ложкою.
Далі можна прикрасити паски виходячи з наявності декору та вашої фантазії. Можна зробити глибоке гніздо. Це найпростіший і найефектніший варіант.
Покрийте щільно фольгою маленькі піали, що підходять за розміром вашим паскам, і відправте на пару годин в морозилку. Розтопіть 80 г шоколаду, наповніть ним кондитерський мішок і формуйте гніздечка приблизно так, як на відео. Відправте у морозилку на 30 хвилин. Акуратно зніміть з піали та видаліть фольгу.
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