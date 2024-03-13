Глазур для Великодня, яка не обсипається – перевірений рецепт із фото та відео

Паски. Фото: YouTube @evadaren

За цим рецептом виходить ніжна, пориста і дуже ароматна паска. Також ви дізнаєтесь рецепт глазурі на желатині, яка не обсипається і чудово ріжеться, нагадує маршмелоу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 800 г;

молоко 3,2% 250 мл;

цукор 250 г;

сметана 21% 160 г;

вершкове масло 82% 140 г;

свіжі дріжджі 50 г;

ванільний екстракт 2 ст.л. або 2 г ваніліну;

куркума 1 ч.л.;

сіль 1/2 ч.л.;

олія 50 мл.

Добавки:

родзинки 100 г;

курага 50;

в'ялена журавлина 50 г.

Інгредієнти для глазурі:

желатин 10 г;

вода 40 г;

цукор 220 г;

вода 40 г;

лимонний сік 1 ч.л.

Інгредієнти на прикрасу двох пасок:

борошно 85 г;

дріжджі 6 г;

цукор 1 ч.л.;

молоко тепле 3,2% 100 мл;

олія 2 ч.л.;

зелений фарбник порошком 5 г.

Спосіб приготування

Дріжджі розтерти з 50 г цукру до рідкого стану, влити тепле молоко (близько 40 °C), розмішати до повного розчинення всіх інгредієнтів. Додати близько 100 г борошна і розмішати до однорідності. Накрити ємність рушником і залишити на 15 хвилин у теплому місці.

Борошно та дріжджі. Фото: YouTube @evadaren

Вершкове масло розтопити на слабкому вогні і дати охолонути до кімнатної температури. Додати сметану кімнатної температури, розмішати до однорідності. Акуратно вмішати в опару. Додати сіль, залишок цукру, куркуму та ваніль, додайте інгредієнти акуратно, і все має бути кімнатної температури, щоб не "вбити" дріжджі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Додати просіяне через сито борошно, замісити м'яке тісто протягом 15 хвилин. Наприкінці полити олією — так легше "очистити" руки і сформувати "кулю". Поставити тісто на 30 хвилин у тепле місце, накривши рушником.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Сухофрукти (курагу подрібнити) залити окропом і залишити на 5 хвилин, потім злити воду і додати їх в тісто, що підійшло, трохи вимісити.

Тісто під рушником. Фото: YouTube @evadaren

Тісто накрити рушником і поставити у тепле місце на 1,5 години.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @evadaren

Тісто обім'яти і розкласти формочками на 1/3 від загального обсягу, накрити легкими серветками або харчовою плівкою і поставити на годину для збільшення в 2-3 рази в теплій духовці. Прибрати серветки та включити духовку на 180 °С. З цього моменту паски випікатимуться рівно годину. Через 40 хвилин за потреби можна накрити пергаментом, щоб не пригоріли "шапочки". Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @evadaren

Поки паски остигають, готуємо глазур. Желатин замочити у питній воді на 10-15 хвилин. У цей час зварити сироп із цукру та другої частини води (цукор повинен повністю розчинитися). Це триватиме близько 10 хвилин. Акуратно додати желатин до гарячого сиропу, розмішати до розчинення, а потім збити міксером до білої маси. Наприкінці додати сік лимона. Нанести глазур на паски. Цієї кількості якраз вистачає на чотири паски.

Глазур для пасок. Фото: YouTube @evadaren

Важливо! Маса застигає на очах, тому працюємо швидко. Краще наносити відразу ще дуже теплу глазур, вона ляже потьоками, якщо хочете шапочку, або опускаєте верхівкою в тарілку з глазур'ю, або чекаєте трохи і наносите ложкою.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @evadaren

Далі можна прикрасити паски виходячи з наявності декору та вашої фантазії. Можна зробити глибоке гніздо. Це найпростіший і найефектніший варіант.

Декор для паски. Фото: YouTube @evadaren

Покрийте щільно фольгою маленькі піали, що підходять за розміром вашим паскам, і відправте на пару годин в морозилку. Розтопіть 80 г шоколаду, наповніть ним кондитерський мішок і формуйте гніздечка приблизно так, як на відео. Відправте у морозилку на 30 хвилин. Акуратно зніміть з піали та видаліть фольгу.

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