Глазурь для пасхи, которая не осыпается — проверенный рецепт с фото и видео

Проверенный рецепт ароматного пасхального кулича на сметане и без яиц
По этому рецепту получается нежный, пористый и очень ароматный кулич. Также вы узнаете рецепт глазури на желатине, которая не осыпается и прекрасно режется, напоминает маршмеллоу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 800 г;
- молоко 3,2% 250 мл;
- сахар 250 г;
- сметана 21% 160 г;
- сливочное масло 82% 140 г;
- свежие дрожжи 50 г;
- ванильный экстракт 2 ст.л. или 2 г ванилина;
- куркума 1 ч.л.;
- соль 1/2 ч.л.;
- растительное масло 50 мл.
Добавки:
- изюм 100 г;
- курага 50 г;.
- вяленая клюква 50 г.
Ингредиенты для глазури:
- желатин 10 г;
- вода 40 г;
- сахар 220 г;
- вода 40 г;
- лимонный сок 1 ч.л.
Ингредиенты на украшение двух куличей:
- мука 85 г;
- дрожжи 6 г;
- сахар 1 ч.л.;
- молоко теплое 3,2% 100 мл;
- растительное масло 2 ч.л.;
- зеленый краситель порошком 5 г.
Способ приготовления
Дрожжи растереть с 50 г сахара до жидкого состояния, влить теплое молоко (около 40 °C), размешать до полного растворения всех ингредиентов. Добавить около 100 г муки и размешать до однородности. Накрыть емкость полотенцем и оставить на 15 минут в теплом месте.
Сливочное масло растопить на слабом огне и дать остыть до комнатной температуры. Добавить сметану комнатной температуры, размешать до однородности. Аккуратно вмешать венчиком в опару. Добавить соль, остаток сахара, куркуму и ваниль, добавляйте ингредиенты аккуратно, все должно быть комнатной температуры, чтобы не "убить" дрожжи.
Добавить просеянную через сито муку, замесить мягкое тесто в течение 15 минут. В конце полить растительным маслом, так легче "очистить" руки и сформировать "шар". Поставить тесто на 30 минут в теплое место, накрыв полотенцем.
Сухофрукты (курагу измельчить) залить кипятком и оставить на 5 минут, затем слить воду и добавить их в подошедшее тесто, немного вымесить.
Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа.
Тесто обмять и разложить по формочкам на 1/3 от общего объема, накрыть легкими салфетками или пищевой плёнкой и поставить на час для увеличения в 2-3 раза в теплой духовке. Убрать салфетки и включить духовку на 180 °С. С этого момента куличи будуть выпекаться ровно час. Через 40 минут при необходимости можно накрыть пергаментом, чтобы не пригорели "шапочки". Готовность проверяйте деревянной палочкой.
Пока куличи остывают готовим глазурь. Желатин замочить в воде на 10-15 минут. В это время сварить сироп из сахара и второй части воды (сахар должен полностью раствориться). Это займет около 10 минут. Аккуратно добавить желатин в горячий сироп, размешать до растворения, а затем взбить миксером до белой массы. В конце добавить сок лимона. Нанести глазурь на куличи. Этого количества как раз хватает на четыре кулича.
Важно! Масса застывает на глазах, поэтому работаем быстро. Лучше наносить сразу же еще очень теплую глазурь, она ляжет потеками, если хотите шапочку, либо опускаете верхушкой в тарелку с глазурью, либо ждете немного и наносите ложкой.
Далее можно украсить куличи исходя из наличия декора и вашей фантазии. Можно сделать глубокое гнездо. Это самый простой и эффектный вариант.
Покройте плотно фольгой маленькие пиалы подходящие по размеру вашим куличам и отправьте на пару часов в морозилку. Растопите 80 г шоколада, наполните им кондитерский мешок и формируйте гнездышки примерно так, как на видео. Отправьте в морозилку на 30 минут. Аккуратно снимите с пиалы и удалите фольгу.
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