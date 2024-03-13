Глазурь для пасхи, которая не осыпается — проверенный рецепт с фото и видео

Пасхальные куличи. Фото: YouTube @evadaren

По этому рецепту получается нежный, пористый и очень ароматный кулич. Также вы узнаете рецепт глазури на желатине, которая не осыпается и прекрасно режется, напоминает маршмеллоу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 800 г;

молоко 3,2% 250 мл;

сахар 250 г;

сметана 21% 160 г;

сливочное масло 82% 140 г;

свежие дрожжи 50 г;

ванильный экстракт 2 ст.л. или 2 г ванилина;

куркума 1 ч.л.;

соль 1/2 ч.л.;

растительное масло 50 мл.

Добавки:

изюм 100 г;

курага 50 г;.

вяленая клюква 50 г.

Ингредиенты для глазури:

желатин 10 г;

вода 40 г;

сахар 220 г;

вода 40 г;

лимонный сок 1 ч.л.

Ингредиенты на украшение двух куличей:

мука 85 г;

дрожжи 6 г;

сахар 1 ч.л.;

молоко теплое 3,2% 100 мл;

растительное масло 2 ч.л.;

зеленый краситель порошком 5 г.

Способ приготовления

Дрожжи растереть с 50 г сахара до жидкого состояния, влить теплое молоко (около 40 °C), размешать до полного растворения всех ингредиентов. Добавить около 100 г муки и размешать до однородности. Накрыть емкость полотенцем и оставить на 15 минут в теплом месте.

Мука и дрожжи. Фото: YouTube @evadaren

Сливочное масло растопить на слабом огне и дать остыть до комнатной температуры. Добавить сметану комнатной температуры, размешать до однородности. Аккуратно вмешать венчиком в опару. Добавить соль, остаток сахара, куркуму и ваниль, добавляйте ингредиенты аккуратно, все должно быть комнатной температуры, чтобы не "убить" дрожжи.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Добавить просеянную через сито муку, замесить мягкое тесто в течение 15 минут. В конце полить растительным маслом, так легче "очистить" руки и сформировать "шар". Поставить тесто на 30 минут в теплое место, накрыв полотенцем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Сухофрукты (курагу измельчить) залить кипятком и оставить на 5 минут, затем слить воду и добавить их в подошедшее тесто, немного вымесить.

Тесто под полотенцем. Фото: YouTube @evadaren

Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @evadaren

Тесто обмять и разложить по формочкам на 1/3 от общего объема, накрыть легкими салфетками или пищевой плёнкой и поставить на час для увеличения в 2-3 раза в теплой духовке. Убрать салфетки и включить духовку на 180 °С. С этого момента куличи будуть выпекаться ровно час. Через 40 минут при необходимости можно накрыть пергаментом, чтобы не пригорели "шапочки". Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @evadaren

Пока куличи остывают готовим глазурь. Желатин замочить в воде на 10-15 минут. В это время сварить сироп из сахара и второй части воды (сахар должен полностью раствориться). Это займет около 10 минут. Аккуратно добавить желатин в горячий сироп, размешать до растворения, а затем взбить миксером до белой массы. В конце добавить сок лимона. Нанести глазурь на куличи. Этого количества как раз хватает на четыре кулича.

Глазурь для куличей. Фото: YouTube @evadaren

Важно! Масса застывает на глазах, поэтому работаем быстро. Лучше наносить сразу же еще очень теплую глазурь, она ляжет потеками, если хотите шапочку, либо опускаете верхушкой в тарелку с глазурью, либо ждете немного и наносите ложкой.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @evadaren

Далее можно украсить куличи исходя из наличия декора и вашей фантазии. Можно сделать глубокое гнездо. Это самый простой и эффектный вариант.

Декор для куличей. Фото: YouTube @evadaren

Покройте плотно фольгой маленькие пиалы подходящие по размеру вашим куличам и отправьте на пару часов в морозилку. Растопите 80 г шоколада, наполните им кондитерский мешок и формируйте гнездышки примерно так, как на видео. Отправьте в морозилку на 30 минут. Аккуратно снимите с пиалы и удалите фольгу.

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