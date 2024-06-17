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Перевірений рецепт кабачкової ікри — мало олії та багато овочів

17 червня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати кабачкову ікру — перевірений рецепт приготування
Кабачкова ікра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шукаєте здорову та смачну закуску для літнього столу? Спробуйте перевірений рецепт кабачкової ікри з мінімальною кількістю олії та великою кількістю свіжих овочів. Цей легкий та корисний делікатес стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 1,5 кг кабачка;
  • 400 г цибулі;
  • 400 г болгарського перцю;
  • 400 г помідорів;
  • 300 г моркви;
  • 200 г грибів (еринги, або печериці, гливи);
  • часник (на смак);
  • перець чилі (на смак);
  • 30 мл рослинної олії;
  • сіль на смак.

Спосіб приготування

Помийте та наріжте дрібним кубиком кабачок. Помийте та почистіть моркву, наріжте моркву, гриби та болгарський перець дрібним кубиком.

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Нарізані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори, зніміть шкірку, видаліть серцевину і наріжте дрібним кубиком. Видаліть насіння у перцю чилі та дрібно наріжте.

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Приготування помідорів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Видавіть часник через часникодавку. Наріжте дрібним кубиком цибулю.

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посоліть. Додайте 100 мл води і поставте тушити на середній вогонь близько 1-15, години, періодично помішуючи.

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Приготування ікри. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте подрібнений кріп, доведіть до смаку сіллю, зніміть ікру з вогню, дайте охолонути. Пробийте ікру за бажанням блендером.

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Кабачкова ікра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раніше ми писали про смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

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