Як приготувати кабачкову ікру — перевірений рецепт приготування

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Шукаєте здорову та смачну закуску для літнього столу? Спробуйте перевірений рецепт кабачкової ікри з мінімальною кількістю олії та великою кількістю свіжих овочів. Цей легкий та корисний делікатес стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

1,5 кг кабачка;

400 г цибулі;

400 г болгарського перцю;

400 г помідорів;

300 г моркви;

200 г грибів (еринги, або печериці, гливи);

часник (на смак);

перець чилі (на смак);

30 мл рослинної олії;

сіль на смак.

Спосіб приготування

Помийте та наріжте дрібним кубиком кабачок. Помийте та почистіть моркву, наріжте моркву, гриби та болгарський перець дрібним кубиком.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшуйте помідори, зніміть шкірку, видаліть серцевину і наріжте дрібним кубиком. Видаліть насіння у перцю чилі та дрібно наріжте.

Приготування помідорів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Видавіть часник через часникодавку. Наріжте дрібним кубиком цибулю.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Відправте в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посоліть. Додайте 100 мл води і поставте тушити на середній вогонь близько 1-15, години, періодично помішуючи.

Приготування ікри. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте подрібнений кріп, доведіть до смаку сіллю, зніміть ікру з вогню, дайте охолонути. Пробийте ікру за бажанням блендером.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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