Як приготувати кабачкову ікру — перевірений рецепт приготування

Перевірений рецепт кабачкової ікри — мало олії та багато овочів
Шукаєте здорову та смачну закуску для літнього столу? Спробуйте перевірений рецепт кабачкової ікри з мінімальною кількістю олії та великою кількістю свіжих овочів. Цей легкий та корисний делікатес стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг кабачка;
- 400 г цибулі;
- 400 г болгарського перцю;
- 400 г помідорів;
- 300 г моркви;
- 200 г грибів (еринги, або печериці, гливи);
- часник (на смак);
- перець чилі (на смак);
- 30 мл рослинної олії;
- сіль на смак.
Спосіб приготування
Помийте та наріжте дрібним кубиком кабачок. Помийте та почистіть моркву, наріжте моркву, гриби та болгарський перець дрібним кубиком.
Бланшуйте помідори, зніміть шкірку, видаліть серцевину і наріжте дрібним кубиком. Видаліть насіння у перцю чилі та дрібно наріжте.
Видавіть часник через часникодавку. Наріжте дрібним кубиком цибулю.
Відправте в каструлю олію та всі нарізані інгредієнти, посоліть. Додайте 100 мл води і поставте тушити на середній вогонь близько 1-15, години, періодично помішуючи.
Додайте подрібнений кріп, доведіть до смаку сіллю, зніміть ікру з вогню, дайте охолонути. Пробийте ікру за бажанням блендером.
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