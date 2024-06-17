Как приготовить кабачковую икру — проверенный рецепт приготовления

Проверенный рецепт кабачковой икры — мало масла и много овощей
Ищете здоровую и вкусную закуску для летнего стола? Попробуйте проверенный рецепт кабачковой икры с минимальным количеством масла и обилием свежих овощей. Этот легкий и полезный деликатес станет отличным дополнением к любому блюду.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1,5 кг кабачка;
- 400 г лука;
- 400 г болгарского перца;
- 400 г помидоров;
- 300 г моркови;
- 200 г грибов (эринги, или шампиньоны, вешенки);
- чеснок (по вкусу);
- перец чили (по вкусу);
- 30 мл растительного масла;
- соль (по вкусу).
Способ приготовления
Помойте и нарежьте мелким кубиком кабачок. Помойте и почистите морковь, нарежьте морковь, грибы и болгарский перец мелким кубиком.
Бланшируйте помидоры, снимите кожицу, удалите сердцевину и нарежьте мелким кубиком. Удалите семена у перца чили и мелко нарежьте.
Выдавите чеснок через чеснокодавку. Нарежьте мелким кубиком лук.
Отправьте в кастрюлю масло и все нарезанные ингредиенты, посолите. Добавьте 100 мл воды и поставьте тушиться на средний огонь около 1-15, часа, периодически помешивая.
Добавьте измельченный укроп, доведите до вкуса солью, снимите икру с огня, дайте остыть. Пробейте икру по желанию блендером.
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