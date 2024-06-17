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Проверенный рецепт кабачковой икры — мало масла и много овощей

17 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить кабачковую икру — проверенный рецепт приготовления
Кабачковая икра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ищете здоровую и вкусную закуску для летнего стола? Попробуйте проверенный рецепт кабачковой икры с минимальным количеством масла и обилием свежих овощей. Этот легкий и полезный деликатес станет отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 1,5 кг кабачка;
  • 400 г лука;
  • 400 г болгарского перца;
  • 400 г помидоров;
  • 300 г моркови;
  • 200 г грибов (эринги, или шампиньоны, вешенки);
  • чеснок (по вкусу);
  • перец чили (по вкусу);
  • 30 мл растительного масла;
  • соль (по вкусу). 

Способ приготовления 

Помойте и нарежьте мелким кубиком кабачок. Помойте и почистите морковь, нарежьте морковь, грибы и болгарский перец мелким кубиком.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры, снимите кожицу, удалите сердцевину и нарежьте мелким кубиком. Удалите семена у перца чили и мелко нарежьте.

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Приготовление помидоров. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выдавите чеснок через чеснокодавку. Нарежьте мелким кубиком лук.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте в кастрюлю масло и все нарезанные ингредиенты, посолите. Добавьте 100 мл воды и поставьте тушиться на средний огонь около 1-15, часа, периодически помешивая.

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Приготовление икры. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте измельченный укроп, доведите до вкуса солью, снимите икру с огня, дайте остыть. Пробейте икру по желанию блендером. 

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Кабачковая икра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ранее мы писали про вкусный, простой и полезный рецепт кабачков с чесноком в духовке. 

Также мы рассказывали про рецепт вкуснейшего закусочного торта из кабачков

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