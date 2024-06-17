Как приготовить кабачковую икру — проверенный рецепт приготовления

Кабачковая икра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ищете здоровую и вкусную закуску для летнего стола? Попробуйте проверенный рецепт кабачковой икры с минимальным количеством масла и обилием свежих овощей. Этот легкий и полезный деликатес станет отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1,5 кг кабачка;

400 г лука;

400 г болгарского перца;

400 г помидоров;

300 г моркови;

200 г грибов (эринги, или шампиньоны, вешенки);

чеснок (по вкусу);

перец чили (по вкусу);

30 мл растительного масла;

соль (по вкусу).

Способ приготовления

Помойте и нарежьте мелким кубиком кабачок. Помойте и почистите морковь, нарежьте морковь, грибы и болгарский перец мелким кубиком.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Бланшируйте помидоры, снимите кожицу, удалите сердцевину и нарежьте мелким кубиком. Удалите семена у перца чили и мелко нарежьте.

Приготовление помидоров. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выдавите чеснок через чеснокодавку. Нарежьте мелким кубиком лук.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Отправьте в кастрюлю масло и все нарезанные ингредиенты, посолите. Добавьте 100 мл воды и поставьте тушиться на средний огонь около 1-15, часа, периодически помешивая.

Приготовление икры. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте измельченный укроп, доведите до вкуса солью, снимите икру с огня, дайте остыть. Пробейте икру по желанию блендером.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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