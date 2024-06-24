Простий та смачний рецепт без майонезу кабачкової ікри на зиму — покроковий рецепт

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook

Спробуйте приготувати кабачкову ікру на зиму за цим перевіреним рецептом. Автор рецепта гарантує, що виходить набагато смачніше, ніж з магазину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

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Вам знадобиться:

1,5 кг очищених кабачків;

500 г моркви;

500 г цибулі;

5 зубчиків часнику;

125 мл рафінованої олії;

50 г цукру;

25 г солі;

150 г томатної пасти;

0,5 ч.л. перцю чорного молотого;

25 мл 9% оцту.

Вихід: 4-5 шт. по 0,5 л банки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та натерти моркву.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Потім обсмажити моркву та цибулю з додаванням рослинної олії. Наприкінці додати часник. Смажити 10 хвилин, періодично помішуючи.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Потім потрібно нарізати кабачки дрібним кубиком. В кастрюлю додати засмажку, кабачки, сіль і цукор. Все ретельно перемішати.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Ставимо на вогонь, варити протягом 30 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Наприкінці додати чорний мелений перець та томатну пасту. Варити ще 10 хвилин та додати оцет.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook

Потім перебити все блендером до однорідної маси. Гарячу кабачкову ікру розливаємо в стерилізовані банки та закручуємо.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook

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