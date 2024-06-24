Простий та смачний рецепт без майонезу кабачкової ікри на зиму — покроковий рецепт

Перевірений рецепт кабачкової ікри на зиму — смачніше, ніж в магазині
Спробуйте приготувати кабачкову ікру на зиму за цим перевіреним рецептом. Автор рецепта гарантує, що виходить набагато смачніше, ніж з магазину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг очищених кабачків;
- 500 г моркви;
- 500 г цибулі;
- 5 зубчиків часнику;
- 125 мл рафінованої олії;
- 50 г цукру;
- 25 г солі;
- 150 г томатної пасти;
- 0,5 ч.л. перцю чорного молотого;
- 25 мл 9% оцту.
Вихід: 4-5 шт. по 0,5 л банки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та натерти моркву.
Потім обсмажити моркву та цибулю з додаванням рослинної олії. Наприкінці додати часник. Смажити 10 хвилин, періодично помішуючи.
Потім потрібно нарізати кабачки дрібним кубиком. В кастрюлю додати засмажку, кабачки, сіль і цукор. Все ретельно перемішати.
Ставимо на вогонь, варити протягом 30 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Наприкінці додати чорний мелений перець та томатну пасту. Варити ще 10 хвилин та додати оцет.
Потім перебити все блендером до однорідної маси. Гарячу кабачкову ікру розливаємо в стерилізовані банки та закручуємо.
Раніше ми писали про смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці.
Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.
Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагеті з кабачка, який ідеальний для тих, хто худне.
Читайте Новини.LIVE!