Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Перевірений рецепт кабачкової ікри на зиму — смачніше, ніж в магазині arrow

Перевірений рецепт кабачкової ікри на зиму — смачніше, ніж в магазині

24 червня 2024 19:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий та смачний рецепт без майонезу кабачкової ікри на зиму — покроковий рецепт
Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати кабачкову ікру на зиму за цим перевіреним рецептом. Автор рецепта гарантує, що виходить набагато смачніше, ніж з магазину. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1,5 кг очищених кабачків;
  • 500 г моркви;
  • 500 г цибулі;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 125 мл рафінованої олії;
  • 50 г цукру;
  • 25 г солі;
  • 150 г томатної пасти;
  • 0,5 ч.л. перцю чорного молотого;
  • 25 мл 9% оцту. 

Вихід: 4-5 шт. по 0,5 л банки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю, часник та натерти моркву. 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Потім обсмажити моркву та цибулю з додаванням рослинної олії. Наприкінці додати часник. Смажити 10 хвилин, періодично помішуючи. 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Потім потрібно нарізати кабачки дрібним кубиком. В кастрюлю додати засмажку, кабачки, сіль і цукор. Все ретельно перемішати. 

null
Морква та цибуля. Фото: YouTube @ukrcook

Ставимо на вогонь, варити протягом 30 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Наприкінці додати чорний мелений перець та томатну пасту. Варити ще 10 хвилин та додати оцет. 

null
Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook

Потім перебити все блендером до однорідної маси. Гарячу кабачкову ікру розливаємо в стерилізовані банки та закручуємо. 

null
Кабачкова ікра. Фото: YouTube @ukrcook

Раніше ми писали про смачний, простий та корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагеті з кабачка, який ідеальний для тих, хто худне.

рецепти
консервація
рецепт з кабачка
заготівля на зиму
кабачки на зиму
кабачкова ікра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву