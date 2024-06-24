Простой и вкусный рецепт без майонеза кабачковой икры на зиму – пошаговый рецепт

Проверенный рецепт кабачковой икры на зиму — вкуснее, чем в магазине
Попытайтесь приготовить кабачковую икру на зиму по этому проверенному рецепту. Автор рецепта гарантирует, что получается гораздо вкуснее, чем из магазина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится:
- 1,5 кг очищенных кабачков;
- 500 г моркови;
- 500 г лука;
- 5 зубчиков чеснока;
- 125 мл рафинированного масла;
- 50 г сахара;
- 25 г соли;
- 150 г томатной пасты;
- 0,5 ч.л. перца черного молотого;
- 25 мл 9% уксуса.
Выход: 4-5 шт. по 0,5л банки.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь натереть.
Затем обжарить морковь и лук с добавлением растительного масла. В конце добавить чеснок. Жарить 10 минут, периодически помешивая.
Затем нужно нарезать кабачки мелким кубиком. В кастрюлю добавить поджарку, кабачки, соль и сахар. Все тщательно перемешать.
Ставим на огонь, варим в течение 30 минут после закипания, периодически помешивая. В конце добавить черный молотый перец и томатную пасту. Варить еще 10 минут и добавить уксус.
Затем перебить все блендером до однородной массы. Горячую кабачковую икру разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.
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