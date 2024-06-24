Простой и вкусный рецепт без майонеза кабачковой икры на зиму – пошаговый рецепт

Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook

Попытайтесь приготовить кабачковую икру на зиму по этому проверенному рецепту. Автор рецепта гарантирует, что получается гораздо вкуснее, чем из магазина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится:

1,5 кг очищенных кабачков;

500 г моркови;

500 г лука;

5 зубчиков чеснока;

125 мл рафинированного масла;

50 г сахара;

25 г соли;

150 г томатной пасты;

0,5 ч.л. перца черного молотого;

25 мл 9% уксуса.

Выход: 4-5 шт. по 0,5л банки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь натереть.

Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Затем обжарить морковь и лук с добавлением растительного масла. В конце добавить чеснок. Жарить 10 минут, периодически помешивая.

Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Затем нужно нарезать кабачки мелким кубиком. В кастрюлю добавить поджарку, кабачки, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Ставим на огонь, варим в течение 30 минут после закипания, периодически помешивая. В конце добавить черный молотый перец и томатную пасту. Варить еще 10 минут и добавить уксус.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook

Затем перебить все блендером до однородной массы. Горячую кабачковую икру разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook

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