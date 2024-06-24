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Проверенный рецепт кабачковой икры на зиму — вкуснее, чем в магазине

24 июня 2024 19:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и вкусный рецепт без майонеза кабачковой икры на зиму – пошаговый рецепт
Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попытайтесь приготовить кабачковую икру на зиму по этому проверенному рецепту. Автор рецепта гарантирует, что получается гораздо вкуснее, чем из магазина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится:

  • 1,5 кг очищенных кабачков;
  • 500 г моркови;
  • 500 г лука;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 125 мл рафинированного масла;
  • 50 г сахара;
  • 25 г соли;
  • 150 г томатной пасты;
  • 0,5 ч.л. перца черного молотого;
  • 25 мл 9% уксуса.

Выход: 4-5 шт. по 0,5л банки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук, чеснок и морковь натереть.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Затем обжарить морковь и лук с добавлением растительного масла. В конце добавить чеснок. Жарить 10 минут, периодически помешивая.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Затем нужно нарезать кабачки мелким кубиком. В кастрюлю добавить поджарку, кабачки, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @ukrcook

Ставим на огонь, варим в течение 30 минут после закипания, периодически помешивая. В конце добавить черный молотый перец и томатную пасту. Варить еще 10 минут и добавить уксус.

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Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook

Затем перебить все блендером до однородной массы. Горячую кабачковую икру разливаем в стерилизованные банки и закручиваем.

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Кабачковая икра. Фото: YouTube @ukrcook

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