Як приготувати вологу паска — перевірений рецепт

Перевірений рецепт паски — виходить в міру солодка та волога
Авторка рецепту зауважує, що це без перебільшення один з найкращих способів приготування паски. Дуже зручно, що всі інгредієнти одразу вказані для однієї паски. Вона виходить в міру солодка та волога, при цьому повітряна, як пух.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 50 мл. молока (теплого);
- 5 г. дріжджів;
- 1 яйце;
- 50 г. цукру;
- 1 п. ванільного цукру;
- 25 г. масла (розтопленого);
- 50 г. сметани;
- 175 г. борошна;
- 50 г. цукатів та ізюму.
Спосіб приготування
В молоці розвести дріжджі, додати решту рідких інгредієнтів, поступово додати борошно, цукати з ізюмом, вимісити тісто.
Накрити ємність харчовою плівкою.
Залишити для підйому на 1 годину. Можна поставити тісто у мікрохвильовку, а поруч стакан з кип’ятком, при цьому мікрохвильовку не вмикати.
Змащеними олією руками вийняти тісто та заповнити ним паперову форму. Залишити для підйому ще на 1 годину.
Випікати паску при 180 ºС протягом 45 хвилин. Прикрасити паску розтопленим шоколадом та іншими прикрасами за власним бажанням.
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