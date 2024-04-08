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Перевірений рецепт паски — виходить в міру солодка та волога

8 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати вологу паска — перевірений рецепт
Волога паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Авторка рецепту зауважує, що це без перебільшення один з найкращих способів приготування паски. Дуже зручно, що всі інгредієнти одразу вказані для однієї паски. Вона виходить в міру солодка та волога, при цьому повітряна, як пух. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться: 

  • 50 мл. молока (теплого);
  • 5 г. дріжджів;
  • 1 яйце;
  • 50 г. цукру;
  • 1 п. ванільного цукру;
  • 25 г. масла (розтопленого);
  • 50 г. сметани;
  • 175 г. борошна;
  • 50 г. цукатів та ізюму. 

Спосіб приготування

В молоці розвести дріжджі, додати решту рідких інгредієнтів, поступово додати борошно, цукати з ізюмом, вимісити тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрити ємність харчовою плівкою. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Залишити для підйому на 1 годину. Можна поставити тісто у мікрохвильовку, а поруч стакан з кип’ятком, при цьому мікрохвильовку не вмикати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащеними олією руками вийняти тісто та заповнити ним паперову форму. Залишити для підйому ще на 1 годину.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Випікати паску при 180 ºС протягом 45 хвилин. Прикрасити паску розтопленим шоколадом та іншими прикрасами за власним бажанням.

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