Как приготовить влажную пасху — проверенный рецепт

Проверенный рецепт кулича — получается в меру сладкий и влажный
Автор рецепта отмечает, что это без преувеличения один из лучших способов приготовления кулича. Очень удобно, что все ингредиенты сразу указаны для одного кулича. Он получается в меру сладкий и влажный, при этом воздушный, как пух.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 50 мл. молока (теплого);
- 5 г. дрожжей;
- 1 яйцо;
- 50 г сахара;
- 1 п. ванильного сахара;
- 25 г. масла (растопленного);
- 50 г. сметаны;
- 175 г. муки;
- 50 г. цукатов и изюма.
Способ приготовления
В молоке развести дрожжи, добавить оставшиеся жидкие ингредиенты, постепенно добавить муку, цукаты с изюмом, вымесить тесто.
Накрыть емкость пищевой плёнкой.
Оставить для подъема на 1 час. Можно поставить тесто в микроволновку, а рядом стакан с кипятком, при этом микроволновку не включать.
Смазанными маслом руками достать тесто и заполнить им бумажную форму. Оставить для подъема еще на 1 час.
Выпекать кулич при 180 ºС в течение 45 минут. Украсить кулич растопленным шоколадом и другими украшениями по собственному желанию.
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