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Проверенный рецепт кулича — получается в меру сладкий и влажный

8 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить влажную пасху — проверенный рецепт
Влажный кулич. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Автор рецепта отмечает, что это без преувеличения один из лучших способов приготовления кулича. Очень удобно, что все ингредиенты сразу указаны для одного кулича. Он получается в меру сладкий и влажный, при этом воздушный, как пух.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

  • 50 мл. молока (теплого);
  • 5 г. дрожжей;
  • 1 яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 1 п. ванильного сахара;
  • 25 г. масла (растопленного);
  • 50 г. сметаны;
  • 175 г. муки;
  • 50 г. цукатов и изюма.

Способ приготовления

В молоке развести дрожжи, добавить оставшиеся жидкие ингредиенты, постепенно добавить муку, цукаты с изюмом, вымесить тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрыть емкость пищевой плёнкой.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Оставить для подъема на 1 час. Можно поставить тесто в микроволновку, а рядом стакан с кипятком, при этом микроволновку не включать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазанными маслом руками достать тесто и заполнить им бумажную форму. Оставить для подъема еще на 1 час.

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Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать кулич при 180 ºС в течение 45 минут. Украсить кулич растопленным шоколадом и другими украшениями по собственному желанию.

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

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