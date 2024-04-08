Как приготовить влажную пасху — проверенный рецепт

Влажный кулич. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Автор рецепта отмечает, что это без преувеличения один из лучших способов приготовления кулича. Очень удобно, что все ингредиенты сразу указаны для одного кулича. Он получается в меру сладкий и влажный, при этом воздушный, как пух.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

50 мл. молока (теплого);

5 г. дрожжей;

1 яйцо;

50 г сахара;

1 п. ванильного сахара;

25 г. масла (растопленного);

50 г. сметаны;

175 г. муки;

50 г. цукатов и изюма.

Способ приготовления

В молоке развести дрожжи, добавить оставшиеся жидкие ингредиенты, постепенно добавить муку, цукаты с изюмом, вымесить тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрыть емкость пищевой плёнкой.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Оставить для подъема на 1 час. Можно поставить тесто в микроволновку, а рядом стакан с кипятком, при этом микроволновку не включать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазанными маслом руками достать тесто и заполнить им бумажную форму. Оставить для подъема еще на 1 час.

Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Выпекать кулич при 180 ºС в течение 45 минут. Украсить кулич растопленным шоколадом и другими украшениями по собственному желанию.

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