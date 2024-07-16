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Перевірений роками рецепт ферментованих квашених помідорів

16 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашені помідори на зиму за перевіреним рецептом — покрокове приготування.
Квашені помідори. Фото: YouTube @ukrcook
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Автор кулінарного каналу поділилася сімейним рецептом квашених помідор на зиму, які готуються дуже просто. А помідори просто супер смачні, обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції

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Вам знадобиться (складники на 5 л відро):

  • 2 кг помідорів;
  • листя хрону;
  • 2 шт корінь хрону;
  • 5 зубчиків часнику.

Для маринаду:

  • 2 л води холодної;
  • 1 ст.л. солі з гіркою. 

Спосіб приготування 

На дно відра кладемо листя хрону, корінь хрону та часник. 

рецепт квашених помідорів
Зелень, хрон та часник. Фото: YouTube @ukrcook

Вкладаємо помідори на листя зелені. Потім приготуємо маринад. На 2 л води холодної додати 1 ст.л. солі з гіркою, розмішати. 

рецепт смачних квашених помідорів
Помідори та маринад. Фото: YouTube @ukrcook

Залити помідори маринадом. Зверху кладемо листя хрону. 

рецепт квашених помідорів на зиму
Помідори та маринад. Фото: YouTube @ukrcook

Зберігати помідори в прохолодному темному місці. 

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Квашені помідори. Фото: YouTube @ukrcook

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