Квашені помідори на зиму за перевіреним рецептом — покрокове приготування.

Квашені помідори. Фото: YouTube @ukrcook

Автор кулінарного каналу поділилася сімейним рецептом квашених помідор на зиму, які готуються дуже просто. А помідори просто супер смачні, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

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Вам знадобиться (складники на 5 л відро):

2 кг помідорів;

листя хрону;

2 шт корінь хрону;

5 зубчиків часнику.

Для маринаду:

2 л води холодної;

1 ст.л. солі з гіркою.

Спосіб приготування

На дно відра кладемо листя хрону, корінь хрону та часник.

Зелень, хрон та часник. Фото: YouTube @ukrcook

Вкладаємо помідори на листя зелені. Потім приготуємо маринад. На 2 л води холодної додати 1 ст.л. солі з гіркою, розмішати.

Помідори та маринад. Фото: YouTube @ukrcook

Залити помідори маринадом. Зверху кладемо листя хрону.

Помідори та маринад. Фото: YouTube @ukrcook

Зберігати помідори в прохолодному темному місці.

Квашені помідори. Фото: YouTube @ukrcook

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