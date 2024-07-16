Квашені помідори на зиму за перевіреним рецептом — покрокове приготування.

Перевірений роками рецепт ферментованих квашених помідорів
Автор кулінарного каналу поділилася сімейним рецептом квашених помідор на зиму, які готуються дуже просто. А помідори просто супер смачні, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Вам знадобиться (складники на 5 л відро):
- 2 кг помідорів;
- листя хрону;
- 2 шт корінь хрону;
- 5 зубчиків часнику.
Для маринаду:
- 2 л води холодної;
- 1 ст.л. солі з гіркою.
Спосіб приготування
На дно відра кладемо листя хрону, корінь хрону та часник.
Вкладаємо помідори на листя зелені. Потім приготуємо маринад. На 2 л води холодної додати 1 ст.л. солі з гіркою, розмішати.
Залити помідори маринадом. Зверху кладемо листя хрону.
Зберігати помідори в прохолодному темному місці.
Раніше ми писали про перевірений вдалий рецепт квашених огірків на зиму — підійдуть пластикові пляшки.
Також радимо ознайомитися з рецептом салату з огірків на зиму "Ніжинський" за старим переписом — з'їдається першим із усієї консервації.
Ще ми розповідали про швидкий рецепт малосольних огірків — готуються за одну ніч та найкращий рецепт маринованих огірків на зиму для зберігання у квартирі.
Читайте Новини.LIVE!