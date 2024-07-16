Квашенные помидоры на зиму по проверенному рецепту – пошаговое приготовление.

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook

Автор кулинарного канала поделилась семейным рецептом квашеных помидор на зиму, которые готовятся очень просто. А помидоры просто супер вкусные, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

Читайте также:

Вам понадобится (составляющие на 5 л ведро):

2 кг помидоров;

листья хрена;

2 шт корней хрена;

5 зубчиков чеснока.

Для маринада:

2 л воды холодной;

1 ст.л. соли с горкой.

Способ приготовления

На дно ведра кладем листья хрена, корень хрена и чеснок.

Зелень, хрен и чеснок. Фото: YouTube @ukrcook

Укладываем помидоры на листья зелени. Затем приготовим маринад. На 2 л холодной воды добавить 1 ст.л. соли с горкой, размешать.

Помидоры и маринады. Фото: YouTube @ukrcook

Залить маринадом помидоры. Сверху кладем листья хрена.

Помидоры и маринады. Фото: YouTube @ukrcook

Хранить помидоры в прохладном темном месте.

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook

Раньше мы писали о проверенном удачном рецепте квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации.

Еще мы рассказывали о скором рецепте малосольных огурцов — готовятся за одну ночь и лучший рецепт маринованных огурцов на зиму для хранения в квартире.