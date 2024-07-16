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Проверенный годами рецепт ферментированных квашеных помидоров

16 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные помидоры на зиму по проверенному рецепту – пошаговое приготовление.
Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Автор кулинарного канала поделилась семейным рецептом квашеных помидор на зиму, которые готовятся очень просто. А помидоры просто супер вкусные, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится (составляющие на 5 л ведро):

  • 2 кг помидоров;
  • листья хрена;
  • 2 шт корней хрена;
  • 5 зубчиков чеснока.

Для маринада:

  • 2 л воды холодной;
  • 1 ст.л. соли с горкой.

Способ приготовления

На дно ведра кладем листья хрена, корень хрена и чеснок.

рецепт квашеных помидоров
Зелень, хрен и чеснок. Фото: YouTube @ukrcook

Укладываем помидоры на листья зелени. Затем приготовим маринад. На 2 л холодной воды добавить 1 ст.л. соли с горкой, размешать.

рецепт вкусных квашеных помидоров
Помидоры и маринады. Фото: YouTube @ukrcook

Залить маринадом помидоры. Сверху кладем листья хрена.

рецепт квашеных помидоров на зиму
Помидоры и маринады. Фото: YouTube @ukrcook

Хранить помидоры в прохладном темном месте.

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Квашеные помидоры. Фото: YouTube @ukrcook

Раньше мы писали о проверенном удачном рецепте квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки.

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