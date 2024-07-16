Квашенные помидоры на зиму по проверенному рецепту – пошаговое приготовление.

Проверенный годами рецепт ферментированных квашеных помидоров
Автор кулинарного канала поделилась семейным рецептом квашеных помидор на зиму, которые готовятся очень просто. А помидоры просто супер вкусные, обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится (составляющие на 5 л ведро):
- 2 кг помидоров;
- листья хрена;
- 2 шт корней хрена;
- 5 зубчиков чеснока.
Для маринада:
- 2 л воды холодной;
- 1 ст.л. соли с горкой.
Способ приготовления
На дно ведра кладем листья хрена, корень хрена и чеснок.
Укладываем помидоры на листья зелени. Затем приготовим маринад. На 2 л холодной воды добавить 1 ст.л. соли с горкой, размешать.
Залить маринадом помидоры. Сверху кладем листья хрена.
Хранить помидоры в прохладном темном месте.
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