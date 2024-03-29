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Перевірений роками рецепт української паски — зберігайте, щоб потім не шукати

29 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт паски на Великдень, який вийде в кожного — фото та відео
Українська паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ділимося з вами вдалим та легким рецептом дуже смачної паски. Вона виходить в міру солодкою, вологою і водночас повітряною за структурою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться (інгредієнти на паску діаметром 10 см та висотою 15 см):

  • 200 г борошна;
  • 80 мл молока;
  • 50 г цукру;
  • 40 г масла;
  • 25 г ізюму;
  • 20 г дріжджів;
  • 2 яєчні жовтки. 

Спосіб приготування 

Готуємо опару. Подрібнюємо дріжджі, додаємо тепле молоко, 1 ч. л. цукру та 1 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 5-10 хвилин. Тим часом готуємо тісто.

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Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо масло, розмішуємо до однорідності. Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. Всипаємо борошно та ізюм, замішуємо тісто.

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Жовтки та опара. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин.

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Приготування паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску медом та посипаємо цукровими намистинками.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Раніше ми писали про швидкий рецепт бездріжджової сирної паски — збережіть до Великодня. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць. 

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
випічка

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