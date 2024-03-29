Рецепт паски на Великдень, який вийде в кожного — фото та відео

Перевірений роками рецепт української паски — зберігайте, щоб потім не шукати
Ділимося з вами вдалим та легким рецептом дуже смачної паски. Вона виходить в міру солодкою, вологою і водночас повітряною за структурою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться (інгредієнти на паску діаметром 10 см та висотою 15 см):
- 200 г борошна;
- 80 мл молока;
- 50 г цукру;
- 40 г масла;
- 25 г ізюму;
- 20 г дріжджів;
- 2 яєчні жовтки.
Спосіб приготування
Готуємо опару. Подрібнюємо дріжджі, додаємо тепле молоко, 1 ч. л. цукру та 1 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 5-10 хвилин. Тим часом готуємо тісто.
Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо масло, розмішуємо до однорідності. Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. Всипаємо борошно та ізюм, замішуємо тісто.
Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.
Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин.
Змащуємо паску медом та посипаємо цукровими намистинками.
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