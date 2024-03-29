Рецепт паски на Великдень, який вийде в кожного — фото та відео

Українська паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Ділимося з вами вдалим та легким рецептом дуже смачної паски. Вона виходить в міру солодкою, вологою і водночас повітряною за структурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться (інгредієнти на паску діаметром 10 см та висотою 15 см):

200 г борошна;

80 мл молока;

50 г цукру;

40 г масла;

25 г ізюму;

20 г дріжджів;

2 яєчні жовтки.

Спосіб приготування

Готуємо опару. Подрібнюємо дріжджі, додаємо тепле молоко, 1 ч. л. цукру та 1 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 5-10 хвилин. Тим часом готуємо тісто.

Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо масло, розмішуємо до однорідності. Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. Всипаємо борошно та ізюм, замішуємо тісто.

Жовтки та опара. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираємо тісто у форму, залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 ºС протягом 45 хвилин.

Приготування паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змащуємо паску медом та посипаємо цукровими намистинками.

Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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