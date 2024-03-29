Рецепт пасхи на Пасху, которая выйдет у каждого – фото и видео

Украинская паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Делимся с вами удачным и легким рецептом вкуснейшего кулича. Он получается в меру сладким, влажным и одновременно воздушным по структуре.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится (ингредиенты на кулич диаметром 10 см и высотой 15 см):

200 г муки;

80 мл молока;

50 г сахара;

40 г масла;

25 г изюма;

20 г дрожжей;

2 яичных желтка.

Способ приготовления

Готовим опару. Измельчаем дрожжи, добавляем теплое молоко, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. муки (от общего количества), оставляем на 5-10 минут. Тем временем готовим тесто.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Растираем яичные желтки с сахаром, добавляем масло, размешиваем до однородности. Вливаем опару, продолжаем размешивать. Всыпаем муку и изюм, замешиваем тесто.

Желтки и опара. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Набираем тесто в форму, оставляем на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме вдвое.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазываем кулич взбитым яйцом и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºС на протяжении 45 минут.

Приготовление кулича. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазываем кулич медом и посыпаем сахарными бусинками.

Готовая пасха. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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