Рецепт пасхи на Пасху, которая выйдет у каждого – фото и видео

Проверенный годами рецепт украинского кулича — сохраните, чтобы потом не искать
Делимся с вами удачным и легким рецептом вкуснейшего кулича. Он получается в меру сладким, влажным и одновременно воздушным по структуре.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится (ингредиенты на кулич диаметром 10 см и высотой 15 см):
- 200 г муки;
- 80 мл молока;
- 50 г сахара;
- 40 г масла;
- 25 г изюма;
- 20 г дрожжей;
- 2 яичных желтка.
Способ приготовления
Готовим опару. Измельчаем дрожжи, добавляем теплое молоко, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. муки (от общего количества), оставляем на 5-10 минут. Тем временем готовим тесто.
Растираем яичные желтки с сахаром, добавляем масло, размешиваем до однородности. Вливаем опару, продолжаем размешивать. Всыпаем муку и изюм, замешиваем тесто.
Набираем тесто в форму, оставляем на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме вдвое.
Смазываем кулич взбитым яйцом и выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 ºС на протяжении 45 минут.
Смазываем кулич медом и посыпаем сахарными бусинками.
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