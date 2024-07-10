Як приготувати квашені огірки на зиму в пляшках — покроковий рецепт

Квашені огірки. Фото: YouTube @smakolykyJuli

За цим рецептом квашені огірки виходять дуже смачними та хрумкими. Вони довго зберігаються, підійдуть для приготування різноманітних страв взимку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться:

50 г солі на 1 л води (холодна вода);

250 г солі ( 8 ст.л.) 5 літрів води ( на дві 5-літрові банки);

в 5-літрову банку вміщається 2,5 кг огірків і 2,5 л розсолу;

в 3-літрову банку вміщається 1,5 кг огірків і 1,5 л розсолу;

зубчики часнику;

листя хрону, вишні, смородини;

перець горошком;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати суцвіття кропу, листя смородини та вишні, перець горошком, часник, звичайну сіль та лавровий лист.

Зелень та спеції. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин, так вони будуть більш хрумкими та твердими.

Приготування огірків. Фото: YouTube @smakolykyJuli

На дно банки чи пляшки викладаємо зелень, перець, лавровий лист та часник, потім щільно вкладаємо огірки.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Приготуємо розсіл для огірків. На 1 літр води знадобиться 50 г солі. Цим розсолом заливаємо огірки. Під пляшки ставимо тарілки, щоб рідині з огірків було куди виходити. Прикриваємо кришками та залишаємо за кімнатнлї температури на 3-5 днів. Потім зберігаємо в прохолодному місці.

Квашені огірки. Фото: YouTube @smakolykyJuli

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