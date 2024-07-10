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Перевірений вдалий рецепт квашених огірків на зиму — підійдуть пластикові пляшки

10 липня 2024 21:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати квашені огірки на зиму в пляшках — покроковий рецепт
Квашені огірки. Фото: YouTube @smakolykyJuli
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

За цим рецептом квашені огірки виходять дуже смачними та хрумкими. Вони довго зберігаються, підійдуть для приготування різноманітних страв взимку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі

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Вам знадобиться: 

  • 50 г солі на 1 л води (холодна вода);
  • 250 г солі ( 8 ст.л.)  5 літрів води ( на дві 5-літрові банки);
  • в 5-літрову банку вміщається 2,5 кг огірків і 2,5 л розсолу;
  • в 3-літрову банку вміщається 1,5 кг огірків і 1,5 л розсолу;
  • зубчики часнику;
  • листя хрону, вишні, смородини;
  • перець горошком;
  • лавровий лист. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати суцвіття кропу, листя смородини та вишні, перець горошком, часник, звичайну сіль та лавровий лист. 

специи для квашенных огурцов
Зелень та спеції. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин, так вони будуть більш хрумкими та твердими. 

приготовление квашенных огурцов на зиму
Приготування огірків. Фото: YouTube @smakolykyJuli

На дно банки чи пляшки викладаємо зелень, перець, лавровий лист та часник, потім щільно вкладаємо огірки. 

рецепт рассола для квашенных огурцов
Приготування розсолу. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Приготуємо розсіл для огірків. На 1 літр води знадобиться 50 г солі. Цим розсолом заливаємо огірки. Під пляшки ставимо тарілки, щоб рідині з огірків було куди виходити. Прикриваємо кришками та залишаємо за кімнатнлї температури на 3-5 днів. Потім зберігаємо в прохолодному місці. 

рецепт хрустящих квашенных огурцов
Квашені огірки. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

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Ще рекомендуємо ознайомитись із найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодний спосіб.

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