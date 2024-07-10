Як приготувати квашені огірки на зиму в пляшках — покроковий рецепт

Перевірений вдалий рецепт квашених огірків на зиму — підійдуть пластикові пляшки
За цим рецептом квашені огірки виходять дуже смачними та хрумкими. Вони довго зберігаються, підійдуть для приготування різноманітних страв взимку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться:
- 50 г солі на 1 л води (холодна вода);
- 250 г солі ( 8 ст.л.) 5 літрів води ( на дві 5-літрові банки);
- в 5-літрову банку вміщається 2,5 кг огірків і 2,5 л розсолу;
- в 3-літрову банку вміщається 1,5 кг огірків і 1,5 л розсолу;
- зубчики часнику;
- листя хрону, вишні, смородини;
- перець горошком;
- лавровий лист.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати суцвіття кропу, листя смородини та вишні, перець горошком, часник, звичайну сіль та лавровий лист.
Огірки потрібно замочити в холодній воді на кілька годин, так вони будуть більш хрумкими та твердими.
На дно банки чи пляшки викладаємо зелень, перець, лавровий лист та часник, потім щільно вкладаємо огірки.
Приготуємо розсіл для огірків. На 1 літр води знадобиться 50 г солі. Цим розсолом заливаємо огірки. Під пляшки ставимо тарілки, щоб рідині з огірків було куди виходити. Прикриваємо кришками та залишаємо за кімнатнлї температури на 3-5 днів. Потім зберігаємо в прохолодному місці.
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