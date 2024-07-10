Как приготовить квашеные огурцы на зиму в бутылках – пошаговый рецепт

Проверенный удачный рецепт квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки
По этому рецепту квашеные огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Они долго хранятся, подойдут для приготовления разнообразных блюд зимой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.
Вам понадобится:
- 50 г соли на 1 л воды (холодная вода);
- 250 г соли (8 ст.л.) 5 литров воды (на две 5-литровые банки);
- в 5-литровую банку вмещается 2,5 кг огурцов и 2,5 л рассола;
- в 3-литровую банку вмещается 1,5 кг огурцов и 1,5 л рассола;
- зубчики чеснока;
- листья хрена, вишни, смородины;
- перец горошком;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить соцветия укропа, листья смородины и вишни, перец горошком, чеснок, обычную соль и лавровый лист.
Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов, так они будут более хрустящими и твердыми.
На дно банки или бутылки выкладываем зелень, перец, лавровый лист и чеснок, затем плотно укладываем огурцы.
Приготовим рассол для огурцов. На 1 л воды потребуется 50 г соли. Этим рассолом заливаем огурцы. Под бутылки ставим тарелки, чтобы жидкости из огурцов было куда выходить. Прикрываем крышками и оставляем при комнатной темперратуре на 3-5 дней. Затем храним в прохладном месте.
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