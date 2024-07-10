Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Проверенный удачный рецепт квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки arrow

Проверенный удачный рецепт квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки

10 июля 2024 21:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить квашеные огурцы на зиму в бутылках – пошаговый рецепт
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @smakolykyJuli
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

По этому рецепту квашеные огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Они долго хранятся, подойдут для приготовления разнообразных блюд зимой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 50 г соли на 1 л воды (холодная вода);
  • 250 г соли (8 ст.л.) 5 литров воды (на две 5-литровые банки);
  • в 5-литровую банку вмещается 2,5 кг огурцов и 2,5 л рассола;
  • в 3-литровую банку вмещается 1,5 кг огурцов и 1,5 л рассола;
  • зубчики чеснока;
  • листья хрена, вишни, смородины;
  • перец горошком;
  • лавровый лист.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить соцветия укропа, листья смородины и вишни, перец горошком, чеснок, обычную соль и лавровый лист.

специи для квашенных огурцов
Зелень и специи. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов, так они будут более хрустящими и твердыми.

приготовление квашенных огурцов на зиму
Приготовление огурцов. Фото: YouTube @smakolykyJuli

На дно банки или бутылки выкладываем зелень, перец, лавровый лист и чеснок, затем плотно укладываем огурцы.

рецепт рассола для квашенных огурцов
Приготовление рассола. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Приготовим рассол для огурцов. На 1 л воды потребуется 50 г соли. Этим рассолом заливаем огурцы. Под бутылки ставим тарелки, чтобы жидкости из огурцов было куда выходить. Прикрываем крышками и оставляем при комнатной темперратуре на 3-5 дней. Затем храним в прохладном месте. 

рецепт хрустящих квашенных огурцов
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с самым простым проверенным годами рецептом вкусных квашеных огурцов — холодный способ.

рецепты огурцы квашенные огурцы заготовка на зиму овощи на зиму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь