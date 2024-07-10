Как приготовить квашеные огурцы на зиму в бутылках – пошаговый рецепт

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @smakolykyJuli

По этому рецепту квашеные огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Они долго хранятся, подойдут для приготовления разнообразных блюд зимой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

50 г соли на 1 л воды (холодная вода);

250 г соли (8 ст.л.) 5 литров воды (на две 5-литровые банки);

в 5-литровую банку вмещается 2,5 кг огурцов и 2,5 л рассола;

в 3-литровую банку вмещается 1,5 кг огурцов и 1,5 л рассола;

зубчики чеснока;

листья хрена, вишни, смородины;

перец горошком;

лавровый лист.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить соцветия укропа, листья смородины и вишни, перец горошком, чеснок, обычную соль и лавровый лист.

Зелень и специи. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Огурцы нужно замочить в холодной воде на несколько часов, так они будут более хрустящими и твердыми.

Приготовление огурцов. Фото: YouTube @smakolykyJuli

На дно банки или бутылки выкладываем зелень, перец, лавровый лист и чеснок, затем плотно укладываем огурцы.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Приготовим рассол для огурцов. На 1 л воды потребуется 50 г соли. Этим рассолом заливаем огурцы. Под бутылки ставим тарелки, чтобы жидкости из огурцов было куда выходить. Прикрываем крышками и оставляем при комнатной темперратуре на 3-5 дней. Затем храним в прохладном месте.

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @smakolykyJuli

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