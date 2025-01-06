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Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі

6 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Перший корисний торт, який справді смачний — легкість без компромісів.
Корисний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте десерт, який не лише тішить смаком, а й дбає про ваше самопочуття? Цей корисний торт стане справжнім відкриттям. Він ідеальний для тих, хто хоче насолоджуватися без зайвих калорій та важкості.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • вівсяні пластівці — 1,5 склянки;
  • молоко — 0,5 склянки;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • яблука — 3 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1 пакетик;
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • родзинки;
  • волоські горіхи;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування

Пересипати вівсяні пластівці в тарілку і залити молоком. Відставити на 20 хвилин, щоб пластівці набрякли й стали м’якими.

рецепт низькокалорійного торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти сир в іншу миску, додати йогурт і збити все блендером до однорідної консистенції, щоб не залишилося грудочок від сиру.

швидкий рецепт дієтичного торта
Тісто та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Помити і очистити яблука від шкірки, нарізати на невеликі шматочки. Коли пластівці набрякли, додати яблука і збити блендером. Потім додати яйце, цукор, розпушувач і корицю. Перемішати. Залишити ще на 10 хвилин.

смачний рецепт дієтичного торта
Приготування коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати родзинки та волоські горіхи. Промити родзинки, залити окропом на 5 хвилин. Потім злити воду, ще раз промити і викласти на паперовий рушник.

ароматний швидкий рецепт дієтичного торта
Крем та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо волоські горіхи без шкаралупи, мнути їх качалкою і обсмажити 2 хвилини на сухій сковорідці. Розігріти сковорідку, додати трохи олії, влити суміш і рівномірно розрівняти лопаткою. Смажити 3-4 хвилини з одного боку і 2 хвилини з іншого. Повторювати, поки тісто не закінчиться (вийде 5 маленьких коржів).

домашній швидкий рецепт дієтичного торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарілку викласти корж, змастити його сирною масою, посипати родзинками і накрити другим коржем. Повторювати для всіх шарів.

На верхній корж після сирної маси покласти волоські горіхи. Готовий торт поставити в холодильник на 2 години для просочення. 

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