Перший корисний торт, який справді смачний — легкість без компромісів.

Корисний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте десерт, який не лише тішить смаком, а й дбає про ваше самопочуття? Цей корисний торт стане справжнім відкриттям. Він ідеальний для тих, хто хоче насолоджуватися без зайвих калорій та важкості.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 1,5 склянки;

молоко — 0,5 склянки;

сир кисломолочний — 200 г;

грецький йогурт — 2 ст. л.;

яблука — 3 шт.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 пакетик;

кориця — 0,5 ч. л.;

родзинки;

волоські горіхи;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Пересипати вівсяні пластівці в тарілку і залити молоком. Відставити на 20 хвилин, щоб пластівці набрякли й стали м’якими.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти сир в іншу миску, додати йогурт і збити все блендером до однорідної консистенції, щоб не залишилося грудочок від сиру.

Тісто та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Помити і очистити яблука від шкірки, нарізати на невеликі шматочки. Коли пластівці набрякли, додати яблука і збити блендером. Потім додати яйце, цукор, розпушувач і корицю. Перемішати. Залишити ще на 10 хвилин.

Приготування коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати родзинки та волоські горіхи. Промити родзинки, залити окропом на 5 хвилин. Потім злити воду, ще раз промити і викласти на паперовий рушник.

Крем та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо волоські горіхи без шкаралупи, мнути їх качалкою і обсмажити 2 хвилини на сухій сковорідці. Розігріти сковорідку, додати трохи олії, влити суміш і рівномірно розрівняти лопаткою. Смажити 3-4 хвилини з одного боку і 2 хвилини з іншого. Повторювати, поки тісто не закінчиться (вийде 5 маленьких коржів).

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарілку викласти корж, змастити його сирною масою, посипати родзинками і накрити другим коржем. Повторювати для всіх шарів.

На верхній корж після сирної маси покласти волоські горіхи. Готовий торт поставити в холодильник на 2 години для просочення.

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