Первый полезный торт, действительно вкусный — легкость без компромиссов.

Полезный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете десерт, который не только радует вкусом, но и заботится о вашем самочувствии? Этот полезный торт станет подлинным открытием. Он идеален для тех, кто хочет наслаждаться без лишних калорий и тяжести.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 1,5 стакана;

молоко — 0,5 стакана;

сыр кисломолочный — 200 г;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

яблоки — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель —1 пакетик;

корица — 0,5 ч. л.;

изюм;

грецкие орехи;

масло для жарки.

Способ приготовления

Пересыпать овсяные хлопья в тарелку и залить молоком. Отставить на 20 минут, чтобы хлопья набухли и стали мягкими.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить творог в другую миску, добавить йогурт и взбить все блендером до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков от творога.

Тесто и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Помыть и очистить яблоки от кожуры, порезать на маленькие кусочки. Когда хлопья набухли, добавить яблоки и взбить блендером. Затем добавить яйцо, сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешать. Оставить еще на 10 минут.

Приготовление коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить изюм и грецкие орехи. Промыть изюм, залить кипятком на 5 минут. Затем слить воду, еще раз промыть и выложить на бумажное полотенце.

Крем и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Если грецкие орехи без скорлупы, перемять их скалкой и обжарить 2 минуты на сухой сковородке. Разогреть сковороду, добавить немного растительного масла, влить смесь и равномерно разровнять лопаткой. Жарить 3-4 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой. Повторять, пока тесто не закончится (получится 5 маленьких коржей).

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить корж, смазать его творожной массой, посыпать изюмом и накрыть вторым коржом. Повторите для всех слоев.

На верхний корж после творожной массы положить грецкие орехи. Готовый торт поставить в холодильник на 2 часа для пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки.

Обратите внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из четырех ингредиентов.