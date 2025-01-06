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Первый полезный, но вкусный торт — без тяжести в животе

6 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Первый полезный торт, действительно вкусный — легкость без компромиссов.
Полезный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете десерт, который не только радует вкусом, но и заботится о вашем самочувствии? Этот полезный торт станет подлинным открытием. Он идеален для тех, кто хочет наслаждаться без лишних калорий и тяжести.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 1,5 стакана;
  • молоко — 0,5 стакана;
  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • яблоки — 3 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель —1 пакетик;
  • корица — 0,5 ч. л.;
  • изюм;
  • грецкие орехи;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Пересыпать овсяные хлопья в тарелку и залить молоком. Отставить на 20 минут, чтобы хлопья набухли и стали мягкими.

рецепт низкокалорийного торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить творог в другую миску, добавить йогурт и взбить все блендером до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков от творога.

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Тесто и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Помыть и очистить яблоки от кожуры, порезать на маленькие кусочки. Когда хлопья набухли, добавить яблоки и взбить блендером. Затем добавить яйцо, сахар, разрыхлитель и корицу. Перемешать. Оставить еще на 10 минут.

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Приготовление коржа. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить изюм и грецкие орехи. Промыть изюм, залить кипятком на 5 минут. Затем слить воду, еще раз промыть и выложить на бумажное полотенце.

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Крем и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Если грецкие орехи без скорлупы, перемять их скалкой и обжарить 2 минуты на сухой сковородке. Разогреть сковороду, добавить немного растительного масла, влить смесь и равномерно разровнять лопаткой. Жарить 3-4 минуты с одной стороны и 2 минуты с другой. Повторять, пока тесто не закончится (получится 5 маленьких коржей).

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На тарелку выложить корж, смазать его творожной массой, посыпать изюмом и накрыть вторым коржом. Повторите для всех слоев.

На верхний корж после творожной массы положить грецкие орехи. Готовый торт поставить в холодильник на 2 часа для пропитки. 

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