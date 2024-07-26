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Персик або нектарин — чим відрізняються, що корисніше і що краще купувати

26 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чим відрізняються персики від нектаринів і що корисніше — корисна інформація.
Розрізані персики. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Персики та нектарини — два популярні фрукти, які часто викликають питання у покупців. Зовні вони дуже схожі, але мають деякі відмінності.

Новини.LIVE розкажуть про різницю між персиками та нектаринами, їхню користь для здоров'я, а також рекомендації щодо вибору та купівлі цих фруктів.

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І персики, і нектарини мають свої унікальні характеристики і користь для здоров'я. Вибір між ними залежить від ваших смакових уподобань та цілей. Обидва фрукти легко знайти в магазинах у сезон, і їх можна використовувати у різноманітних стравах, від салатів до десертів. Головне — вибирати стиглі та якісні фрукти, щоб насолоджуватися їх смаком та отримувати максимальну користь для здоров'я.

Зовнішні відмінності

Персики мають м'яку, бархатисту шкірку, вкриту тонким гарматою. Вони бувають різних кольорів – від світло-жовтого до глибокого помаранчевого і навіть червоного. М'якуш персиків соковитий і солодкий, іноді з легкою кислинкою. Усередині знаходиться велика кісточка.

Нектарини, на відміну персиків, мають гладку шкірку без гармата. Колір нектаринів також варіюється від жовтого до червоного. М'якуш нектаринів більш щільний і твердий, ніж у персиків, але при цьому теж дуже соковитий і солодкий. Кісточка у нектаринів також досить велика.

Користь для здоров'я

Персики багаті на вітаміни A, C, E і K, а також вітаміни групи B (ніацин, тіамін, рибофлавін). Високий вміст клітковини сприяє покращенню травлення та підтримці здоров'я кишечника.

Персики містять антиоксиданти, такі як бета-каротин та лютеїн, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами та знижують ризик розвитку хронічних захворювань.

Низький вміст калорій робить персики чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою.

чим корисні персики
Персики на столі. Фото: Freepik

Нектарини також багаті на вітаміни A, C і E, а також вітаміни групи B. Високий вміст клітковини сприяє нормалізації травлення та підтримці здоров'я серцево-судинної системи.

Нектарини містять антиоксиданти, такі як кверцетин і антоціани, які мають протизапальні та протиракові властивості.

чим корисні нектарини
Нектарини на столі. Фото: Freepik

Нектарини містять більше цукру, ніж персики, що робить їх трохи калорійнішими, але також більш солодкими.

Що корисніше, персики чи нектарини

Обидва фрукти мають свої унікальні переваги для здоров'я, тому вибір між ними залежить від ваших уподобань та потреб. Персики можуть бути кращими для тих, хто стежить за калорійністю раціону. Нектарини можуть підійти тим, хто віддає перевагу більш солодким і щільним фруктам.

Як вибирати та купувати персики та нектарини

І персики, і нектарини мають бути яскравого кольору, без зелених плям, що вказує на недозрілість.

Уникайте фруктів із плямами, тріщинами чи пошкодженнями. Стиглі персики та нектарини видають приємний, солодкий аромат. Якщо фрукт не пахне, швидше за все, він ще не дозрів.

Персики повинні бути м'якими на дотик, але не надто. Дуже м'які персики можуть бути перезрілими.

Нектарини мають бути трохи твердими, але не надто жорсткими. Легке натискання має залишати невелику вм'ятину.

Зберігання персиків та нектаринів

Стиглі персики і нектарини найкраще зберігати в холодильнику, щоб уповільнити процес дозрівання і запобігти псуванню.

Якщо фрукти ще не зовсім стиглі, залиште їх за кімнатної температури на пару днів для досягнення бажаної зрілості.

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