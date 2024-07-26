Чем отличаются персики от нектаринов и что полезнее — полезная информация

Разрезанные персики. Фото: Freepik

Персики и нектарины — два популярных фрукта, которые часто вызывают вопросы у покупателей. Внешне они очень похожи, но обладают некоторыми отличиями.

Новини.LIVE расскажут про разницу между персиками и нектаринами, их пользу для здоровья, а также рекомендации по выбору и покупке этих фруктов.

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И персики, и нектарины обладают своими уникальными характеристиками и пользой для здоровья. Выбор между ними зависит от ваших вкусовых предпочтений и целей. Оба фрукта легко найти в магазинах в сезон, и их можно использовать в разнообразных блюдах, от салатов до десертов. Главное — выбирать спелые и качественные фрукты, чтобы наслаждаться их вкусом и получать максимальную пользу для здоровья.

Внешние отличия

Персики имеют мягкую, бархатистую кожицу, покрытую тонким пушком. Они бывают разных цветов — от светло-желтого до глубокого оранжевого и даже красного. Мякоть персиков сочная и сладкая, иногда с легкой кислинкой. Внутри находится крупная косточка.

Нектарины, в отличие от персиков, имеют гладкую кожицу без пушка. Цвет нектаринов также варьируется от жёлтого до красного. Мякоть нектаринов более плотная и твёрдая, чем у персиков, но при этом тоже очень сочная и сладкая. Косточка у нектаринов также достаточно крупная.

Польза для здоровья

Персики богаты витаминами A, C, E и K, а также витаминами группы B (ниацин, тиамин, рибофлавин). Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника.

Персики содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и лютеин, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.

Низкое содержание калорий делает персики отличным выбором для тех, кто следит за своим весом.

Персики на столе. Фото: Freepik

Нектарины также богаты витаминами A, C и E, а также витаминами группы B. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Нектарины содержат антиоксиданты, такие как кверцетин и антоцианы, которые обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Нектарины на столе. Фото: Freepik

Нектарины содержат больше сахара, чем персики, что делает их немного более калорийными, но также и более сладкими.

Что полезнее, персики или нектарины

Оба фрукта имеют свои уникальные преимущества для здоровья, поэтому выбор между ними зависит от ваших предпочтений и потребностей. Персики могут быть предпочтительнее для тех, кто следит за калорийностью рациона. Нектарины могут подойти тем, кто предпочитает более сладкие и плотные фрукты.

Как выбирать и покупать персики и нектарины

И персики, и нектарины должны быть яркого цвета, без зелёных пятен, что указывает на недозрелость.

Избегайте фруктов с пятнами, трещинами или повреждениями. Спелые персики и нектарины издают приятный, сладкий аромат. Если фрукт не пахнет, скорее всего, он ещё не дозрел.

Персики должны быть мягкими на ощупь, но не слишком. Слишком мягкие персики могут быть перезрелыми.

Нектарины должны быть немного твердыми, но не слишком жесткими. Легкое надавливание должно оставлять небольшую вмятину.

Хранение персиков и нектаринов

Спелые персики и нектарины лучше всего хранить в холодильнике, чтобы замедлить процесс созревания и предотвратить порчу.

Если фрукты ещё не совсем спелые, оставьте их при комнатной температуре на пару дней для достижения желаемой зрелости.

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