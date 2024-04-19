Песах 2024 – рецепт, як приготувати справжню мацу.

Маца та келих. Фото: Freepik

Маца — це хлібні коржі, приготовані із суміші хліба та води. Святкування Песаха цього року розпочнеться 22 квітня триватиме до вечора 30 квітня. Протягом усього тижня, відомого як Песах, немає дозволу на вживання хали, а також на звичайний хліб. Натомість на святковому столі з'являється маца. Це традиційна страва національної кухні, що складається з тонких хрустких коржиків, приготованих з нерозчиненого тіста.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Рецепт класичної маци

Маца та хліб. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

250 г борошна;

100мл води.

Спосіб приготування

Просійте борошно в миску, зробіть поглиблення в середині і додайте холодну воду. Швидко замішайте туге тісто.

Розділіть тісто на 6 рівних частин, розкотіть кожну пласт товщиною близько 2 мм і зробіть проколи виделкою.

Розкладіть заготовки на сухе деко. Випікати мацу при 180 °C близько 10 хвилин до золотистого кольору.

Рецепт маци з яйцями

А тепер про приготування маци із яйцями. Ця страва має м'якший і ніжніший смак, ніж класична маца.

Вам знадобиться:

250 г борошна;

2 яйця.

Спосіб приготування

Розбийте яйця в миску і обережно перемішайте до однорідної консистенції, але не збивайте їх.

Процес приготування тіста та випікання маци повністю збігається з класичним базовим рецептом. Єдина відмінність у тому, що замість води використовуються яйця.

Порада

Для приготування можна використовувати пшеничне, вівсяне або ячмінне борошно. Вибір борошна суттєво впливає на смак готової страви.

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