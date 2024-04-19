Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Песах-2024 – як приготувати справжню мацу arrow

Песах-2024 – як приготувати справжню мацу

19 квітня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Песах 2024 – рецепт, як приготувати справжню мацу.
Маца та келих. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Маца — це хлібні коржі, приготовані із суміші хліба та води. Святкування Песаха цього року розпочнеться 22 квітня триватиме до вечора 30 квітня. Протягом усього тижня, відомого як Песах, немає дозволу на вживання хали, а також на звичайний хліб. Натомість на святковому столі з'являється маца. Це традиційна страва національної кухні, що складається з тонких хрустких коржиків, приготованих з нерозчиненого тіста.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як же правильно приготувати мацу, дотримуючись усіх традицій? Ми поділимося із вами класичними рецептами.

Рецепт класичної маци

null
Маца та хліб. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 250 г борошна;
  • 100мл води.

Спосіб приготування

Просійте борошно в миску, зробіть поглиблення в середині і додайте холодну воду. Швидко замішайте туге тісто.

Розділіть тісто на 6 рівних частин, розкотіть кожну пласт товщиною близько 2 мм і зробіть проколи виделкою.

Розкладіть заготовки на сухе деко. Випікати мацу при 180 °C близько 10 хвилин до золотистого кольору.

Рецепт маци з яйцями

А тепер про приготування маци із яйцями. Ця страва має м'якший і ніжніший смак, ніж класична маца.

Вам знадобиться:

  • 250 г борошна;
  • 2 яйця.

Спосіб приготування

Розбийте яйця в миску і обережно перемішайте до однорідної консистенції, але не збивайте їх.

Процес приготування тіста та випікання маци повністю збігається з класичним базовим рецептом. Єдина відмінність у тому, що замість води використовуються яйця.

Порада

Для приготування можна використовувати пшеничне, вівсяне або ячмінне борошно. Вибір борошна суттєво впливає на смак готової страви.

Раніше ми писали, що має бути на столі на Песах 2024 — п'ять рецептів традиційних страв.

Ще ми розповідали, яку їжу їсти під час Великого посту, щоб не почуватися голодним.

їжа
традиції
рецепти
лайфхаки
євреї
Песах
випічка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість